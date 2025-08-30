Belgia na drodze Polek do ćwierćfinału - Sport
Belgia na drodze Polek do ćwierćfinału

2025-08-30 11:12:37(ost. akt: 2025-08-30 11:14:12)
Magdalena Stysiak

Magdalena Stysiak

Autor zdjęcia: PAP/EPA

SIATKÓWKA\\\ Polskie siatkarki w sobotę w Bangkoku zagrają z Belgijkami w 1/8 finału mistrzostw świata. Stawką meczu jest dla podopiecznych trenera Stefano Lavariniego ćwierćfinał i co najmniej powtórzenie wyniku z ostatniej edycji mundialu.

Polki nie zachwyciły swoją grą w pierwszej fazie turnieju w Tajlandii, jednak zakończyły rozgrywki grupowe z kompletem zwycięstw i do 1/8 finału awansowały z pierwszego miejsca w grupie G. Ich kolejnymi rywalkami będą Belgijki.

Podopieczne trenera Krisa Vansnicka do fazy pucharowej weszły z drugiego miejsca w grupie B. Bez problemów pokonały dwa niżej notowane zespoły - Kubę i Słowację - i poniosły porażkę z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża Włoszkami 1:3. W światowym rankingu zajmują 13. pozycję.

W dwóch ostatnich meczach biało-czerwonych z Belgijkami w międzynarodowych rozgrywkach dwukrotnie w trzech setach górą były Polki - w tegorocznej edycji Ligi Narodów oraz w mistrzostwach Europy w 2023 roku.

- Jesteśmy zadowoleni z drogi, którą przeszliśmy do tej pory, osiągając nasze pierwsze cele, a teraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przejść kolejne kroki w fazie pucharowej - powiedział trener Polek Lavarini, cytowany na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS).

Zwyciężczynie tego starcia w ćwierćfinale zagrają z triumfatorkami meczu Włoszek z Niemkami.

Początek spotkania Polska - Belgia o godz. 15.30 czasu polskiego.

Tagi:
siatkówka mistrzostwa świata Belgia

