Dodaj: Artykuł Ogłoszenie

Siatkarski rozkład jazdy

2025-08-29 19:45:16(ost. akt: 2025-08-29 19:47:24)
Radość Japonek

Radość Japonek

Autor zdjęcia: PAP/EPA

SIATKÓWKA\\\ Reprezentacje Holandii i Japonii stworzą pierwszą parę ćwierćfinałową w mistrzostwach świata siatkarek, które rozgrywane są w Tajlandii. Holenderki w 1/8 finału wyeliminowały obrończynie tytułu Serbki 3:2, a Japonki pokonały gospodynie 3:0.

Warto przeczytać

Serbki do 1/8 finału przystępowały w osłabieniu, bowiem w meczu z Holandią nie wystąpiła jedna z najlepszych aktualnie siatkarek świata Tijana Boskovic. Kapitanka reprezentqqcji kilka dni temu doznała kontuzji prawego stawu skokowego. Sytuację tę wykorzystały zawodniczki z Królestwa Niderlandów, wygrywając po bardzo zaciętym spotkaniu w tie-breaku.

W ćwierćfinale w środę Holandia zagra z Japonią, która nie miała większych problemów z pokonaniem Tajlandii w trzech setach.

W sobotnim meczu 1/8 finału Polska spotka się z Belgią o godz. 15.30 czasu polskiego. W ewentualnym ćwierćfinale w środę biało-czerwone zagrają z triumfatorkami starcia Włoszek z Niemkami.

Turniej zakończy się 7 września.

Wyniki i program 1/8 finału

piątek, 29 sierpnia
Holandia - Serbia 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)
Japonia - Tajlandia 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)

sobota, 30 sierpnia
Włochy - Niemcy (12.00)
Polska- Belgia (15.30)

niedziela, 31 sierpnia
Chiny - Francja (12.00)
Brazylia - Dominikana (15.30)

poniedziałek, 1 września
USA - Kanada (12.00)
Turcja - Słowenia (15.30)

pary ćwierćfinałowe

środa, 3 września
Holandia - Japonia
Włochy/Niemcy - Polska/Belgia

czwartek, 4 września
Chiny/Francja - Brazylia/Dominikana
USA/Kanada - Turcja/Słowenia

Subskrybuj "Gazetę Olsztyńską" na Google News
Tagi:
siatkówka mistrzostwa świata siatkarki

GRUPA WM Sp. z o.o.
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel. 89 539 77 00
tel: (0-89) 539-76-55
e-mail: internet@gazetaolsztynska.pl

Bądź na bieżąco!

Najświeższe informacje przygotowane przez Redakcję zawsze na Twojej skrzynce e-mail. Zapisz się dzisiaj.

2001-2025 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B

Galindia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Galindia Spółka z o.o. uzyskała Subwencję Finansową - podmiotem udzielającym wsparcie był PFR.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD