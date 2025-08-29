Siatkarski rozkład jazdy

SIATKÓWKA\\\ Reprezentacje Holandii i Japonii stworzą pierwszą parę ćwierćfinałową w mistrzostwach świata siatkarek, które rozgrywane są w Tajlandii. Holenderki w 1/8 finału wyeliminowały obrończynie tytułu Serbki 3:2, a Japonki pokonały gospodynie 3:0.

Serbki do 1/8 finału przystępowały w osłabieniu, bowiem w meczu z Holandią nie wystąpiła jedna z najlepszych aktualnie siatkarek świata Tijana Boskovic. Kapitanka reprezentqqcji kilka dni temu doznała kontuzji prawego stawu skokowego. Sytuację tę wykorzystały zawodniczki z Królestwa Niderlandów, wygrywając po bardzo zaciętym spotkaniu w tie-breaku.

W ćwierćfinale w środę Holandia zagra z Japonią, która nie miała większych problemów z pokonaniem Tajlandii w trzech setach.

W sobotnim meczu 1/8 finału Polska spotka się z Belgią o godz. 15.30 czasu polskiego. W ewentualnym ćwierćfinale w środę biało-czerwone zagrają z triumfatorkami starcia Włoszek z Niemkami.

Turniej zakończy się 7 września.



Wyniki i program 1/8 finału



piątek, 29 sierpnia

Holandia - Serbia 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)

Japonia - Tajlandia 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)

sobota, 30 sierpnia

Włochy - Niemcy (12.00)

Polska- Belgia (15.30)

niedziela, 31 sierpnia

Chiny - Francja (12.00)

Brazylia - Dominikana (15.30)

poniedziałek, 1 września

USA - Kanada (12.00)

Turcja - Słowenia (15.30)

pary ćwierćfinałowe

środa, 3 września

Holandia - Japonia

Włochy/Niemcy - Polska/Belgia

czwartek, 4 września

Chiny/Francja - Brazylia/Dominikana

USA/Kanada - Turcja/Słowenia

