Ministerstwo wspiera piłkarskie akademie i remontuje Orliki

- Wielki sport zaczyna się często w małych klubach i małych miejscowościach. Żeby młodzież miała możliwość rozwoju swoich talentów potrzeba dofinansowania. Najważniejszy w życiu jest ten pierwszy klub, miejcie go w sercu, bo to rzecz kluczowa – powiedział minister podczas spotkania z młodzieżą akademii GKS.

Przypomniał, że w przeszłości trenował w Sokole Pniewy.

- Ogłosiliśmy program budowy pełnowymiarowych boisk ze sztczną nawierzchnią. One są bardzo potrzebne w okresie od listopada do marca. Jesienią ruszymy z projektem remontów szatni. Od dwóch lat realizujemy bardzo ważny projekt KlubPro, dzięki któremu wiele klubów wreszcie ma realne finansowanie. Są środki, by zapłacić trenerowi, kupić sprzęt, opłacić podstawowe rachunki – wyjaśnił Rutnicki.

Podkreślił wagę istniejących w całym kraju boisk Orlik.

- Wszystko się od nich zaczyna. Dlatego ruszyliśmy z wielkim projektem rewitalizacji tych boisk. Jest ich ponad 2600. Już teraz procesem remontowym jest objętych 1060. W czwartek po modernizacji został oddany do użytku w Bytomiu trzysetny Orlik. Chcemy je zmieniać w rodzinne strefy aktywności. Dodajemy nowe komponenty, żeby to nie było tylko boisko wielofunkcyjne, ale też na przykład skatepark, bieżnia lekkoatletyczna, pumptrack. Już zapraszam samorządy do składania wniosków na przyszły o rok. Naszą ambicją jest, aby do końca kadencji każdy Orlik, potrzebujący tego, został gruntownie wyremontowany. Na to pieniędzy nie zabraknie – podsumował Rutnicki.

Piłkarskie akademie klubów ekstraklasy i pierwszej ligi dostaną ministerialne wsparcie w kwocie 14 mln złotych.

Podział nie jest równy, najwięcej – po 700 tysięcy złotych otrzymają akademie Lecha, Legii Warszawa oraz pierwszoligowej Stali Rzeszów. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Górnik Zabrze (637 690 zł), Zagłębie Lubin (532 280) i Raków Częstochowa (503 950).

W katowickiej akademii trenuje ok. 750 chłopców i dziewczynek.