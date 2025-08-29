Minister: Koszykarze dali nam powód do dumy

KOSZYKÓWKA\\\ Polscy koszykarze od wygranej ze Słowenią 105:95 w katowickim Spodku rozpoczęli udział w mistrzostwach Europy. – W czwartek nasza drużyna narodowa dała nam powody do wielkiej dumy – powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

- Wszyscy kibicujemy naszej reprezentacji. Na początku, patrząc przez pryzmat wielkiej gwiazdy zespołu Słowenii (Luka Doncic - PAP), moglibyśmy mieć jakieś dylematy. Chłopaki niesamowicie potrafili wejść w mecz. Rywale tylko przez moment prowadzili jednym punktem. Nasi pokazali niesamowity charakter, bardzo dobre przygotowanie taktyczne. Trzeba się cieszyć i oby tak dalej – dodał minister.

Przyznał, że kolejni przeciwnicy też nie będą łatwi. Zaznaczył, że MSiT wsparło organizację Eurobasketu w Polsce kwotą blisko 20 mln złotych.

- Staramy się dofinansowywać duże imprezy. Jeśli się angażujemy, to dla promocji sportu. Organizacja ME to wielka promocja koszykówki i nam o to chodzi. Nic piękniejszego nie mogło się wydarzyć. Nasza reprezentacja pokazała najwyższy europejski poziom i wygrała. To świetnie zainwestowane pieniądze, z czego się bardzo cieszę – stwierdził.

Podkreślił świetną atmosferę w katowickiej hali. - W Spodku była niesamowita energia. Bardzo dziękuję kibicom za to, jak ponieśli naszą drużynę – powiedział minister obecny na meczu.

Uraz wyeliminował z udziału w ME gwiazdę polskiej kadry Jeremy’ego Sochana.

- Ubolewam, że nabawił się kontuzji i nie może wystąpić. To spowodowało, że nasz zespół jest bardzo skoncentrowany. Ta równomierność i bardzo dobra dyspozycja wszystkich naszych podstawowych graczy spowodowała, że odnieśliśmy sukces. Zaprezentowaliśmy się lepiej jako drużyna. Ekipa Słowenii opiera się na wielkiej gwieździe. Doncic prowadzi jej grę, ale samemu nie wygrywa się koszykarskiego meczu – ocenił.

Polscy koszykarze w Katowicach zagrają w grupie D jeszcze kolejno z Izraelem (30.08), Islandią (31.08), Francją (2.09) i Belgią (4.09). Wszystkie te spotkania rozpoczną się o godz. 20.30. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły.

42. edycja mistrzostw Europy rozgrywana jest w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także decydująca o medalach faza pucharowa - od 1/8 finału.

Tytułu wywalczonego w Berlinie bronić będzie Hiszpania. Biało-czerwoni w Eurobaskecie 2022 zajęli czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 r. awansując do półfinału.