Stawką jest pucharowy półfinał

Rywalizacja Concordii ze Stomilem wychodzi na pierwszy plan środowych ćwierćfinałów wojewódzkich rozgrywek pucharowych. „Słoniki” triumfowały w dwóch ostatnich edycjach, więc wniesienie do góry trofeum po raz trzeci jest coraz bardziej realne. W ćwierćfinale zaczynają się jednak schody, bo rywalem będzie Stomil. Co prawda trzecioligowiec jest obecnie „zamieszany” w walkę o utrzymanie, ale na tym etapie rywalizacji pucharowej trudno rezygnować z walki o trofeum.

– Bardzo zależy nam na sięgnięciu po puchar – mówi Piotr Gurzęda, trener Stomilu. – Nie mamy zbyt wielu zmienników, więc pewnie w większości zagramy podstawowym składem. Może będą jakieś rotacje i wymienność pozycji. Na pewno jednak nie będziemy odpuszczać.

Drugi z naszych trzecioligowców w stawce ćwierćfinalistów, czyli GKS Wikielec, zmierzy się na wyjeździe z Sokołem Ostróda. Zespół trenera Damiana Jarzębowskiego wygrał trzy ostatnie mecze ligowe, dzięki czemu oddalił się od strefy spadkowej. Awans do półfinału WPP można rozpatrywać w kategorii obowiązku GKS, ale nie wolno odbierać szans Sokołowi. Ostródzianie wiosną dobrze punktują w IV lidze, a w sobotę efektownie ograli 5:2 wyżej notowaną Granicę Kętrzyn.

W dwóch parach dojdzie do rywalizacji zespołów z IV ligi. Mazur Ełk zagra ze Zniczem Biała Piska, a rywalem DKS Dobre Miasto będzie Mrągowia.

– Lubimy z nimi grać – przyznaje Mateusz Barszczewski, zawodnik Mrągowii. – Wygraliśmy w sobotę swoje mecze w lidze, więc oba zespoły pokazały dobrą formę. Na pewno wyjdziemy na boisko walczyć o zwycięstwo i mam nadzieję, że zagramy w półfinale.

Mazur zameldował się w najlepszej ósemce rozgrywek przez błąd Polonii Lidzbark Warmiński. W rozgrywanym w lutym meczu 1/8 finału trzecioligowiec triumfował 3:1, ale wynik został zweryfikowany, bowiem w Polonii zagrało jednocześnie trzech zawodników, którzy nie są obywatelami państw Unii Europejskiej - regulamin dopuszcza udział tylko dwóch graczy o tym statusie. Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie mogła być tylko jedna, a walkower dał przepustkę do ćwierćfinału Mazurowi.

LSZ



DZISIAJ GRAJĄ

* Concordia Elbląg - Stomil Olsztyn (17)

* DKS Dobre Miasto - Mrągowia Mrągowo (17)

* Mazur Ełk - Znicz Biała Piska (17)

* Sokół Ostróda - GKS LZS Wikielec (19)

>>> Półfinały: Sokół - Wikielec/Mazur - Znicz; Concordia - Stomil/DKS - Mrągowia