Niespodziewany remis Stomilu

* Legia II Warszawa - Stomil Olsztyn 1:1 (0:1)

0:1 - Unno (16), 1:1 - Zbróg (58)

Po meczu w olsztyńskiej ekipie był spory niedosyt, bo nie dość, że Stomil nie utrzymał prowadzenia, to na dodatek w 90. minucie zmarnował idealną sytuację na zgarnięcie kompletu punktów.

Piotr Gurzęda w kolejnym nie mógł wystawić optymalnej jedenastki. Ze składu z powodu kontuzji wypadł Mateusz Pajdak, i wszystko na to wskazuje, że w tym sezonie już nie zagra. Nadal grać nie mogą także Paweł Flis oraz Kacper Sionkowski. Na ławce znalazł się Aleksander Wtulich, który wrócił do dyspozycji po urazie.

Olsztynianie na prowadzenie wyszli w 16. minucie. Stomil wyprowadził szybką akcję, Jakub Orpik z lewej strony wpadł w pole karne, podał, po czym z bliskiej odległości do bramki trafił Japończyk Shōtō Unno. Było to jego trzecie trafienie w tym sezonie. Jeszcze w pierwszej połowie Stomil został zmuszony do przeprowadzenie pierwszej zmiany. Odnowił się uraz Karolowi Żwirowi, a w jego miejsce wszedł Łukasz Borkowski.

W drugiej połowie meczu rezerwy stołecznego klubu zaczęły grać lepiej. Efektem tego była bramka wyrównująca w 58. minucie. Z bliskiej odległości Łukasza Jakubowskiego strzałem głową pokonał Jakub Zbróg. W 87. minucie Jakub Karpiński silnym uderzeniem trafił w poprzeczkę. W 90. minucie Stomil powinien wyjść ponownie na prowadzenie, Natsu Kanesaka wybiegł na czystą pozycję i nie zdecydował się na strzał, tylko zagrał do Karpińskiego. Było to fatalne rozwiązanie, bo zawodnik Stomilu nie był w stanie oddać strzału.

* 26. kolejka, piątek: GKS Wikielec - Victoria Sulejówek (19), Broń Radom - Jagiellonia II Białystok (18), Warta Sieradz - ŁKS Łomża (17), Sokół Aleksandrów Łódzki - Pelikan Łowicz (17), Wigry Suwałki - Świt Nowy Dwór Mazowiecki (18), Unia Skierniewice - Lechia Tomaszów Mazowiecki (19:45); sobota: GKS Bełchatów - Polonia Lidzbark Warmiński (16), Mławianka Mława - Wisła II Płock (16).