Już od 15 lat biegają po Polsce

Biegi pod szyldem CITY TRAIL to przełajowe pięć kilometrów oraz krótsze zawody dla dzieci i młodzieży (na dystansach od 200 m do 1000 m). Zawody odbywają się w: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście (na dwóch trasach – w Gdańsku i w Gdyni), Warszawie i Wrocławiu. W tym roku minęło 15 lat od momentu, kiedy ekipa organizacyjna rozpoczęła tworzyć biegi przełajowe w formule grand prix. Początkowo zawody miały wymiar lokalny, a od 2012 roku odbywają się w skali ogólnopolskiej.

- Od 2010 roku zorganizowaliśmy 663 biegi w formule grand prix - wyjaśnia Piotr Książkiewicz, jeden z pomysłodawców cyklu. - W ciągu wspomnianych 15 lat meta biegów CITY TRAIL była mijana 369 233 razy! Nasi biegacze łącznie przebiegli 1,46 miliona kilometrów! Na liczby szczególną uwagę zwracamy po pandemii. Obawialiśmy się powrotu nie wiedząc zupełnie, w jakim kształcie on nastąpi. Okazuje się, że wszystko idzie w dobrą stronę. Porównując zakończony kilkanaście dni temu sezon do pierwszego po pandemii zanotowaliśmy kilkunastoprocentowy wzrost w każdym z kluczowych wskaźników. To cieszy, a jednocześnie nie pozwala spocząć na laurach. Stawiamy sobie kilka długofalowych celów, dlatego… wracamy jesienią z kolejną edycją.



Sezon 2024/2025 był najlepszy od roku 2020, czyli od ostatniej edycji przed pandemią. 10 326 unikalnych uczestników, którzy linię mety mijali 27 746 razy. 5826 to z kolei liczba uczestników, którzy odebrali pamiątkowe medale za ukończenie cyklu, co oznacza, że wzięli udział w co najmniej trzech biegach w trakcie edycji.

Średnia liczba uczestników każdego z 50 biegów to 555 biegaczy, z czego blisko 25 procent stanowią dzieci i młodzież. Największą liczbę uczestników przyciągnął marcowy bieg w Poznaniu. Na trasie przełajowej piątki pobiegło tam 738 osób, a dodatkowo w zawodach dla juniorów wzięło udział 212 młodych sportowców.

Wśród uczestników biegów CITY TRAIL zdecydowaną większość stanowią osoby biegające rekreacyjnie i amatorsko, ale w zasadzie w każdym z 50 biegów edycji 2024/25 można było obserwować ściganie zawodników z absolutnego krajowego topu, zdobywających medale mistrzostw Polski i reprezentujący kraj na imprezach międzynarodowych. W listopadzie pojawiły się olimpijki: Martyna Galant, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021 (na 1500 m) oraz Kinga Królik, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 (3000 m z przeszkodami). Regularnie w cyklu startują m.in. Łukasz Nowak, szósty zawodnik IO w Londynie w 2012 roku (chód na 50 km), czy multimedaliści mistrzostw Polski na średnich i długich dystansach, czyli Dariusz Boratyński, Dawid Malina, Damian Kabat, Sebastian Nowicki, Mikołaj Czeronek i Agnieszka Gortel-Maciuk.

Organizatorzy CITY TRAIL prowadzą statystyki wszelakiego rodzaju - od frekwencyjnych po wynikowe. Przez kilkanaście lat rekordy tras zostały wywindowane do bardzo wysokiego poziomu. W związku z tym z roku na rok coraz trudniej o poprawę najlepszych wyników w historii. A jednak miniony sezon był niezwykle bogaty pod tym względem. Padło aż 9 rekordów tras. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza wynik Konrada Pogorzelskiego, który wyrównał we Wrocławiu rekord wszech czasów - 14.16 (ustanowiony w 2024 roku w Bydgoszczy przez Macieja Megiera). Zresztą właśnie we Wrocławiu (w listopadzie) można było zobaczyć najszybszy bieg w historii CITY TRAIL, podczas którego siódmy zawodnik zanotował na mecie czas 14.45.

Cykl CITY TRAIL to przede wszystkim ludzie, ich historie i emocje, które wywołują. Absolutnie niezwykłym jest przedział wiekowy pomiędzy najmłodszym i najstarszym uczestnikiem. W sezonie 2024/25 w Bydgoszczy wraz z rodzicami w zawodach najmłodszej kategorii juniorskiej brała udział Ula Walicka, a w Warszawie Franek Kalita, oboje rocznik... 2024! Natomiast w Trójmieście wszystkie pięć biegów ukończyła Zofia Chojnicka, która urodziła się w roku 1936! Zatem najmłodszych i najstarszą uczestniczkę biegów CITY TRAIL dzieli aż 88 lat!

Na uznanie zasługuje też Tomasz Roszkowski, który wystartował w każdej z 10 lokalizacji CITY TRAIL! Cykl „zaliczył” w Olsztynie, kończąc cztery biegi, i w Warszawie – startując trzy razy. Dwukrotnie biegał w Trójmieście ścigając się na trasie w Gdańsku i Gdyni, a po jednym biegu zapisał na swoim koncie w pozostałych miastach. W sumie w sezonie 2024/25 w CITY TRAIL rywalizował aż 16-krotnie!

Dystans 5 km jest dobrym dla osób, które dopiero zaczynają biegową przygodę. I to właśnie zachęcanie do aktywności fizycznej nowych osób jest jednym z głównym celów, jakie przyświecają Fundacji Krok do Natury, która jest organizatorem cyklu CITY TRAIL.

- Jednym z najtrudniejszych wyzwań, które stoi przed nami, jest zachęcenie do aktywności fizycznej młodych ludzi, w biegowym świecie to kategorie wiekowe K i M16 oraz K i M20 - wyjaśnia Justyna Grzywaczewska. - Od lat niezmiennie zależy nam na promocji biegania wśród dzieciaków. Ponadto jesteśmy na dobrej drodze, by w kolejnym sezonie liczba kobiet biorących udział w naszych zawodach przekroczyła 40 procent wszystkich uczestników. W edycji 2024/25 udział kobiet w naszych biegach to 36,17 procenta, więc cel jest jasny.