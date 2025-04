Cenne zwycięstwo made in Japan

* Stomil Olsztyn - Sokół Aleksandrów Łódzki 2:1 (0:1)

0:1 - Pawlikowski (29), 1:1 - Unno (65), 2:1 - Kanesaka (67)

STOMIL: Jakubowski - Bienenda (63 Wiśniewski), Borkowski, Paliwoda, Jońca - Skonieczny (46 Kanesaka), Klugier, Fronczak (79 Karpiński), Żwir, Gojko - Unno

Zapowiedź meczu zatytułowaliśmy „Jak nie z Sokołem, to z kim?”, bo przecież goście to pewny spadkowicz. Mimo to do przerwy Stomil przegrywał 0:1, całe szczęście w drugiej połowie dwie bramki na wagę zwycięstwa strzelili zawodnicy z Japonii.

Pojedynek rozpoczął się od minuty ciszy, bo 10 kwietnia w wieku 82 lat zmarł Leo Beenhakker, selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2006-09. Z polską reprezentacją Beenhakker wywalczył historyczny awans na EURO 2008, w którym wziął udział m.in. były piłkarz Stomilu Tomasz Zahorski.

Już w 7. minucie Stomil stworzył pierwszą groźną okazję, gdy po wrzucie z autu bliski zdobycia bramki był Jakub Fronczak, niestety, jedynie obił słupek. Niespełna dwie minuty później gospodarze wyprowadzili szybką kontrę, ale tym razem Denis Gojko posłał piłkę nad poprzeczką.

W 17. minucie ponownie Fronczak stanął przed kolejną szansą na gola, ale nie zdołał oddać celnego strzału. Kilka minut później ten sam piłkarz pomylił się o centymetry, bowiem po jego główce piłka ponownie odbiła się od słupka.

To, co nie udało się gospodarzom, w 27. min udało się gościom, gdy Łukasz Jakubowski odbił piłkę przed siebie, co bezlitośnie wykorzystał Karol Pawlikowski, który z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Na dodatek tuż przed przerwą goście mogli podwyższyć prowadzenie, jednak Oliwier Niklas nie wykorzystał stuprocentowej okazji.

W drugiej połowie olsztynianie ambitnie dążyli do zmiany wyniku (Gojko i dwa razy Fronczak), jednak piłka wciąż nie chciała wpaść do bramki rywali.

Dopiero w 65. min japoński napastnik Stomilu Shoto Unno pokazał kolegom, jak to się powinno robić. Najpojętniejszym obserwatorem okazał się jego rodak Natsu Kanesaka, który wykorzystał niepewną interwencję bramkarza Sokoła. 2:1 dla Stomilu!

W 81. minucie olsztynianie mogli „postawić kropkę nad i”, niestety, najpierw Gojko trafił... tak, tak, w słupek, po czym Kanesaki z kilku metrów nie trafił do pustej bramki.

* Polonia Lidzbark Warmiński - Legia II Warszawa 1:1 (0:0)

1:0 - Preuss (54), 1:1 - Boczoń (63); czerwona kartka: Grączewski (71 Legia II)

POLONIA: Smug - Maciążek, Preuss, Orzechowski, Shinonaga (66 Hioki), Czernij (85 Woźny), Święty, Krasa (46 Sienkiewicz), Szałkowski, Bogdański, Bosse

- Przed meczem jeden punkt bralibyśmy w ciemno, bo przyjechała do nas drużyna rozpędzona, która jest głównym kandydatem do awansu - wyjaśnił Piotr Jacek, trener Polonii, a w przeszłości m.in. Legii II. - Wiedzieliśmy, że będziemy się mierzyć z dużą jakością, polotem w grze i pewnością siebie. Oczywiście łatwiej było mi opracować plan na mecz, bo znałem większość tych chłopaków. Szanujemy remis, ale z przebiegu meczu czujemy niedosyt. Powiedziałem jednak w szatni moim piłkarzom, że jeżeli jest niedosyt po spotkaniu z bardzo dobrym rywalem, to znaczy, że nasza gra idzie do przodu. Teraz jedziemy do Bełchatowa i tam też chcemy wywalczyć punkty.

* Wisła II Płock - GKS Wikielec 1:3 (0:2)

0:1 - Criciúma (19), 0:2 - Kolbus (31), 1:2 - Błaszkiewicz (71), 1:3 - Makarski (90+6); czerwona kartka: Lodziński (6 Wisła II)



* Inne wyniki 25. kolejki: Unia Skierniewice - GKS Bełchatów 5:0 (4:0), ŁKS Łomża - Lechia Tomaszów Mazowiecki 6:0 (2:0), Victoria Sulejówek - Broń Radom 1:2 (0:1), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Mławianka Mława 1:1 (0:0), Pelikan Łowicz - Wigry Suwałki 1:0 (0:0), Jagiellonia II Białystok - Warta Sieradz 1:1 (1:1).