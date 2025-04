Wydminy zapraszają na nocne bieganie

Wydminy Night Run to biegowy projekt realizowany w ramach programu Interreg Polska-Litwa we współpracy z okręgami Druskienniki i Wilno (w sierpniu biegacze z gminy Wydminy pojadą na nocny bieg do Druskiennik).

- Bardzo cieszymy się, że ten projekt w końcu doszedł do skutku - mówi Bartłomiej Osior, przedstawiciel organizatora, prezes Fundacji Dystans. - Nieformalnie już od wielu lat współpracujemy z litewskim środowiskiem biegowym. Wielokrotnie bywaliśmy na imprezach za wschodnią granicą, a Litwini bardzo chętnie przyjeżdżają na nasze wydarzenia. Bieganie to dla nas od zawsze coś znacznie więcej niż tylko pokonywanie kolejnych kilometrów. To znakomita przestrzeń do dialogu, integracji, wymiany doświadczeń i budowania trwałej relacji. Trasa biegu wytyczona została po pięknej, wydmińskiej promenadzie i przez podświetlony Garbaty Most, który jest symbolem połączenia i otwartości. Naszym gościom z Litwy chcemy ukazać piękno Jeziora Wydmińskiego w blasku księżyca. Zrobimy wszystko, żeby każdy uczestnik tego biegu czuł się jak prawdziwa gwiazda. Będzie dużo muzyki, dużo światła i oczywiście fantastyczna atmosfera, którą już dziś gwarantujemy. W ramach imprezy odbędą się biegi kobiet i mężczyzn na pięć kilometrów oraz marsz równych szans dedykowany przede wszystkim seniorom. Oczywiście w biegu może wziąć udział każda chętna osoba.

Regulamin i zapisy - www.elektronicznezapisy.pl.