Prezes Jankowski ocenia sezon

- Miało być tak pięknie, czyli miejsce w ósemce i walka o medale, a wyszło, jak wyszło, czyli skończyło się na dziewiątym miejscu. Dlaczego?

- Na pewno był to bardzo trudny sezon ze względu na zawirowania na stanowisku trenera i kontuzje, które mocno nas osłabiły.

- Zwolnienie trenera już w połowie pierwszej rundy było z waszej strony przyznaniem, że zatrudnienie Juana Barriala było błędem?

- Nie wiem, czy można to nazwać błędem. Na pewno argentyński szkoleniowiec miał pecha, bo na początku sezonu graliśmy z mocnymi rywalami, mając osłabiony skład. Przypomnę, że kontuzja wyeliminowała Karlitzka, a Tervaportti nie był w optymalnej dyspozycji.

- Ale nawet bez Niemca i Fina Indykpol AZS powinien, a nawet musiał, wygrać w Będzinie, tymczasem przegrał tam do zera! Dodam, że z żadnym innym rywalem gospodarzom, którzy ostatecznie z hukiem spadli z PlusLigi, już się to nie udało...

- Dlatego po tej porażce, która przelała czarę goryczy, władze klubu uznały, że konieczna była zmiana trenera. W efekcie drużynę objął Marcin Mierzejewski i wszystko zaczęło iść w dobrym kierunku, ale pojawiły się kolejne kłopoty, czyli poważne problemy zdrowotne Marcina i Karlitzka.

- Niemiec mógłby się nawet nazywać Moritz Problemy Zdrowotne Karlitzek.

- Jednak w tym roku miał naprawdę bardzo poważne problemy.

- Do tego Hadrava, chociaż zdrowy, grał poniżej oczekiwań. W efekcie z 16 meczów, które rozegraliście z czołową ósemką, wygraliście tylko jeden - z LUK-iem w Olsztynie.

- Te wyniki pokazują, że Indykpol AZS zajął adekwatne do prezentowanej formy miejsce.

- Ale nie adekwatne do oczekiwań kibiców!

