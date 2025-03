Argentyna sprawiła lanie Brazylii

Obrońcy tytułu awansowali wskutek remisu we wcześniejszym spotkaniu Boliwii z Urugwajem. "Albicelestes" odłożyli jednak na jakiś czas świętowanie i poważnie podeszli do prestiżowego pojedynku z odwiecznym rywalem.

Grając swobodnie i bez presji w obecności prawie 85 tysięcy kibiców na stadionie Monumental w Buenos Aires oraz pomimo nieobecności w składzie kontuzjowanego lidera i kapitana Lionela Messiego nie dali szans "Canarinhos".

Brazylia doznała najwyższej porażki w kwalifikacjach, piątej już w tej edycji, i po raz pierwszy przegrała oba eliminacyjne starcie z Argentyną.

- Stać nas na dużo więcej. To, co się dziś wydarzyło, nie może się powtórzyć. To nie wina trenera, problemem nie jest Dorival Junior. Mentalnie nie byliśmy gotowi na to starcie. Argentyna też kiedyś nie uwalniała swojego potencjału, a dziś jest mistrzem świata. My też możemy to zrobić - ocenił kapitan Brazylii Marquinhos.

Z eliminacji strefy południowoamerykańskiej bezpośredni awans na mundial uzyska sześć zespołów. Argentyna wyraźnie prowadzi i siódma Wenezuela nie ma już szans, by ją wyprzedzić. Ta lokata jednak pozwala na udział w barażach interkontynentalnych.

* Wyniki 14. kolejki: Boliwia - Urugwaj 0:0, Argentyna - Brazylia 4:1 (3:1), Chile - Ekwador 0:0, Kolumbia - Paragwaj 2:2 (2:1), Wenezuela - Peru 1:0 (1:0).

PO 14 KOLEJKACH

1. Argentyna 31 26:8

2. Ekwador 23* 13:5

3. Urugwaj 21 17:10

4. Brazylia 21 20:16

5. Paragwaj 21 11:9

6. Kolumbia 20 18:14

----------------------------------

7. Wenezuela 15 13:17

8. Boliwia 14 14:30

9. Peru 10 6:17

10. Chile 10 9:21

* Ekwador ma odjęte trzy punkty za fałszowanie dokumentacji

* Wyniki eliminacji strefy europejskiej, grupa I: Mołdawia - Estonia 2:3 (0:2), Izrael - Norwegia 2:4 (0:1); grupa J: Macedonia Płn. - Walia 1:1 (0:0), Liechtenstein - Kazachstan 0:2 (0:2); grupa L: Czarnogóra - Wyspy Owcze 1:0 (0:0), Gibraltar - Czechy 0:4 (0:1)

GRUPA I

1. Norwegia 6 9:2

2. Estonia 3 4:4

3. Izrael 3 4:5

4. Mołdawia 0 2:8

5. Włochy - -:-

GRUPA J

1. Macedonia Płn. 4 4:1

2. Walia 4 4:2

3. Kazachstan 3 3:3

4. Liechtenstein 0 0:5

5. Belgia - -:-

GRUPA L

1. Czechy 6 6:1

2. Czarnogóra 6 4:1

3. Wyspy Owcze 0 1:3

4. Gibraltar 0 1:7

5. Chorwacja - -:-



* Piłkarze Iranu zremisowali 2:2 z Uzbekistanem i zapewnili sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Wcześniej z eliminacji awansowały Japonia i Nowa Zelandia, a pewni występu w mundialu są też jego współgospodarze: USA, Meksyk i Kanada.