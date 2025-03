Mocni byli dla nas zbyt mocni

Skład czołowej ósemki nie jest jakąś wielką niespodzianką. Co prawda na grę w play-offach wielką ochotę mieli olsztynianie, akces zgłaszał także Ślepsk, a w pewnym momencie nieźle stały nawet akcje Stilonu, ale ostatecznie ósme miejsce zajął Norwid. Inna sprawa, że ekipa z Częstochowy powinna być nawet trochę wyżej, jednak w rundzie rewanżowej niespodziewanie dostała zapaści, przegrywając pięć razy z rzędu, w tym z Barkomem i Katowicami!

W końcówce fazy zasadniczej największe emocje były jednak związane z wyłonieniem trzeciego spadkowicza. Będzin i Katowice już wcześniej straciły szansę na utrzymanie, natomiast nie było wiadomo, kto do nich dołączy. Po 28 kolejkach Stal Nysa miała aż pięć punktów przewagi nad Barkomem, więc wydawało się, że to ekipa ze Lwowa zakończy swoją przygodę z PlusLigą. Tylko że z drugiej strony ukraiński zespół miał zdecydowanie korzystniejszy terminarz, bo w 29. kolejce na wyjeździe grał ze zdegradowanym Będzinem, a Stal z mocnym Zawierciem, na dodatek na ostatnią kolejkę zaplanowano mecz Barkom - Stal. No i lwowianie w stu procentach wykorzystali szansę, zdobywając komplet punktów, co oznaczało, że to Stal dołączyła do pierwszoligowców.

PO 30 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 75 80:31

2. Projekt 72 81:33

3. Warta 72 79:32

4. LUK 63 74:43

5. ZAKSA 62 70:46

6. Resovia 59 73:50

7. Skra 51 63:54

8. Norwid 46 60:59

----------------------------------

9. Indykpol AZS 40 52:60

10. Ślepsk 39 56:66

11. Trefl 34 50:70

12. Stilon 28 45:72

13. Barkom 26 46:73

---------------------------------

14. Stal 25 40:77

15. Katowice 15 33:81

16. Będzin 13 27:82

Pod koniec fazy zasadniczej pojawiały się plotki, że jeśli Ukraińcy spadną z PlusLigi, wtedy być może przeniosą się do Niemiec lub Francji. Trener Barkomu Ugis Krastins zdecydowanie temu zaprzeczył, twierdząc, że nigdy nie było takich rozmów. Jednak coś jest na rzeczy, bo po meczu ze Stalą okazało się, że dalsze utrzymanie zespołu przekracza możliwości finansowe sponsora, dlatego jest wielce prawdopodobne, że dojdzie do fuzji ze zdegradowanymi Katowicami. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, wtedy w nowym sezonie PlusLigi zobaczymy GKS Barkom Katowice.

Ale wróćmy jeszcze do Indykpolu AZS, którego postawa - nie oszukujmy się - była sporym rozczarowaniem. Celem była przecież ósemka, lecz fatalny początek sezonu, w którym olsztynianie przegrywali jak leci z każdym, zadecydował o takim, a nie innym wyniku.

Niestety, prawda jest brutalna - Indykpol AZS odstawał od najlepszych, co doskonale widać na poniższej tabeli. W 16 meczach z czołową ósemką olsztynianie zdobyli zaledwie sześć punktów (z 48 możliwych!), wygrywając jedynie z LUK-iem. Najlepiej poszło im z zespołami ze swojej półki (miejsca 9-13.), bo na Treflu, Stilonie i Barkomie wywalczyli komplet punktów, a jedynie raz przegrali ze Ślepskiem.

Trudno zmywalną plamą jest natomiast wyjazdowa gładka porażka z Będzinem, tym bardziej że w Olsztynie wszyscy liczyli wówczas na gładkie zwycięstwo Indykpolu AZS.

W efekcie średnia meczowa ekipy z Kortowa wyniosła zaledwie 1,33 punktu - w każdym występie olsztynianie średnio przegrywali dwa sety, wygrywając 1,7 seta. Dla porównania Jastrzębie po każdym meczu powiększało swój dorobek o 2,5 pkt (sety 2,7 do 1)

DOROBEK INDYKPOLU

1. Jastrzębski 0 1:6

2. Projekt 1 3:6

3. Warta 0 2:6

4. LUK 3 3:3

5. ZAKSA 0 1:6

6. Resovia 0 0:6

7. Skra 1 3:6

8. Norwid 1 3:6

----------------------------------

9. Indykpol AZS 1,33* 1,7:2*

10. Ślepsk 3 4:4

11. Trefl 6 6:0

12. Stilon 6 6:1

13. Barkom 6 6:2

---------------------------------

14. Stal 4 5:3

15. Katowice 6 6:2

16. Będzin 3 3:3

* średnia meczowa

W piątek zostaną rozegrane pierwsze mecze ćwierćfinałowe (gra toczy się do dwóch zwycięstw) - najciekawiej zapowiada się rywalizacja Warty z Resovią i LUK-u z ZAKSĄ. W pierwszej parze wyżej w tabeli jest co prawda zespół z Zawiercia, ale za to Resovia wygrała 17 ostatnich meczów (11 w lidze i 6 w Pucharze CEV)!

Natomiast w Lublinie apetyt rośnie w miarę jedzenia - niedawno LUK zdobył Challenge Cup, więc teraz jego celem jest medal mistrzostw Polski. Tylko że ZAKSA myśli o tym samym, co tylko nam, kibicom, wyjdzie na zdrowie, bo zapowiadają się spore emocje.

ARTUR DRYHYNYCZ