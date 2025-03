Dwie wygrane, a potem awans?

Ćwierć wieku temu pod wodzą Jerzego Engela, w 2014 roku za czasów Adama Nawałki i w 2019 pod wodzą Jerzego Brzęczka - w tych latach reprezentacja Polski wygrywała dwa pierwsze mecze eliminacji - odpowiednio - mistrzostw świata 2002, Euro 2016 i Euro 2020 (opóźnionego ostatecznie o rok z powodu pandemii).

Na inaugurację eliminacji mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii drużyna Engela wygrała 3:1 w Kijowie z Ukrainą, a spotkanie zostało uznane za narodziny nowego zespołu. Na potwierdzenie tej opinii miesiąc później kadra pokonała 3:1 na stadionie Widzewa w Łodzi Białoruś. Ostatecznie biało-czerwoni bez kłopotów awansowali na mundial w Azji, gdzie jednak odpadli już po fazie grupowej.

O tym, że wcale nie jest łatwo rozpocząć udanie kwalifikacje, przekonało się później wielu trenerów.



Zbigniew Boniek - następca Engela - na inaugurację eliminacji Euro 2004 wygrał 2:0 na wyjeździe z San Marino, ale w drugim spotkaniu uległ niespodziewanie w Warszawie Łotyszom 0:1. Ponad miesiąc później złożył rezygnację, kwalifikacje dokończył już Paweł Janas, a Polska nie awansowała do turnieju finałowego w Portugalii.

W eliminacjach mistrzostw świata 2006 podopieczni Janasa w dwóch pierwszych meczach zdobyli trzy punkty (3:0 z Irlandią Północną na wyjeździe, 1:2 z Anglią u siebie). Łącznie wygrali aż osiem meczów, przegrali dwa (oba z Anglią) i pojechali na turniej do Niemiec jako jedna z dwóch najlepszych drużyn z drugich miejsc.

Na mundialu 2006 biało-czerwoni nie wyszli z grupy i miejsce Janasa zajął Leo Beenhakker. Holender kwalifikacje Euro 2008 rozpoczął od sensacyjnej porażki z Finlandią 1:3 w Bydgoszczy i remisu z Serbią 1:1 w Warszawie, ale ostatecznie w dobrym stylu awansował na turniej w Austrii i Szwajcarii.

Mimo niepowodzenia na Euro 2008 Beenhakker pozostał na stanowisku i zaczął kwalifikacje MŚ 2010. W dwóch pierwszych meczach zdobył cztery punkty (1:1 ze Słowenią u siebie, 2:0 na wyjeździe z San Marino), ale nie zdołał wywalczyć awansu, zaś pod koniec eliminacji zastąpił go tymczasowo Stefan Majewski.

O przepustki na Euro 2012 biało-czerwoni, prowadzeni już wówczas przez Franciszka Smudę, nie musieli walczyć, bo byli współgospodarzami turnieju.

W eliminacjach mundialu 2014 kadrę prowadził Waldemar Fornalik, lecz mimo niezłego startu (2:2 na wyjeździe z Czarnogórą, 2:0 u siebie z Mołdawią) nie awansował na turniej w Brazylii i został zastąpiony przez Adama Nawałkę.

Ten selekcjoner zaskarbił sobie sympatię kibiców świetnymi kwalifikacjami do Euro 2016. Jesienią 2014 roku biało-czerwoni najpierw pokonali w portugalskim Faro Gibraltar 7:0, a potem wygrali w Warszawie z Niemcami 2:0, odnosząc pierwsze w historii zwycięstwo na tym utytułowanym rywalem, wówczas mistrzem świata.

Turniej finałowy we Francji też był udany dla Polaków - dotarli do fazy ćwierćfinałowej, więc Nawałka pozostał na kwalifikacje MŚ 2018.

Rozpoczął je od niespodziewanego remisu na wyjeździe z Kazachstanem 2:2, ale później wygrał w Warszawie z Danią 3:2 i w sumie bez większych kłopotów - nie licząc późniejszej porażki w Danii 0:4 - awansował na mistrzostwa świata w Rosji. Sam mundial okazał się w wykonaniu biało-czerwonych nieudany i kadrę powierzono Jerzemu Brzęczkowi.

Nowy selekcjoner - mając za rywali w grupie zespoły teoretycznie słabsze - od razu zrobił duży krok do awansu na mistrzostwa Europy, które zaplanowano w kilkunastu miastach na całym kontynencie. W marcu 2019 roku wygrał w Wiedniu z Austrią 1:0 oraz w Warszawie z Łotwą 2:0.

W obu tych spotkaniach polscy piłkarze nie zachwycili, ale - jak podkreślał wówczas Brzęczek - najważniejsze były wyniki. A te wciąż osiągał dobre (łącznie osiem zwycięstw w 10 spotkaniach w grupie) i bez kłopotów uzyskał awans na Euro.

Turniej planowany na 2020 rok został przełożony o 12 miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Ówczesny selekcjoner zdążył jeszcze poprowadzić kadrę w drugiej edycji Ligi Narodów, lecz po zajęciu trzeciego miejsca w grupie i sporej krytyce za styl drużyny władze PZPN rozstały się z Brzęczkiem.

Od końca stycznia 2021 selekcjonerem był Portugalczyk Paulo Sousa. Eliminacje mistrzostw świata 2022 rozpoczął od wyjazdowego remisu w marcu 3:3 z Węgrami i zwycięstwa na stadionie Legii nad Andorą 3:0.

W trakcie tych kwalifikacji (na skutek zawirowań w kalendarzu spowodowanych pandemią) Polska wystąpiła w mistrzostwach Europy 2021. Nie wyszła z grupy, ale Portugalczyk pozostał na stanowisku, bo gra drużyny mogła się podobać.

Sousa wprowadził biało-czerwonych do baraży o mundial 2022 w Katarze (bezpośredni awans z grupy wywalczyła Anglia), jednak do nich nie przystąpił.

Pod koniec 2021 roku poprosił bowiem o rozwiązanie umowy. Zastąpił go Czesław Michniewicz i wywalczył przepustki na mistrzostwa świata. Półfinału barażowego nie musiał grać po wykluczeniu Rosji, a w finale tej "ścieżki" wygrał w Chorzowie ze Szwecją 2:0.

Na mundialu w Katarze Polska wyszła z grupy, a w 1/8 finału przegrała z Francją 1:3. Pod koniec grudnia 2022, na skutek m.in. zawirowań wokół kadry, nie przedłużono z Michniewiczem kontraktu.

Następcą w styczniu 2023 roku został Portugalczyk Fernando Santos, który - dwa miesiące później - zaczął kwalifikacje do Euro 2024 w Niemczech od porażki z Czechami. Jego podopieczni już po trzech minutach przegrywali w Pradze 0:2, a ostatecznie ulegli 1:3. Trzy dni później wygrał w Warszawie z Albanią 1:0, ale to był jedyny wartościowy wynik w meczu o punkty za jego kadencji.

Doświadczony trener nie dokończył eliminacji. Trzy porażki w pięciu meczach teoretycznie łatwej grupy, w tym wyjazdowe 2:3 z Mołdawią i 0:2 z Albanią, sprawiły, że we wrześniu 2023 roku władze PZPN rozstały się z Portugalczykiem.

Nowy selekcjoner Michał Probierz nie zdołał "naprawić" sytuacji w tabeli i zajął dopiero trzecie miejsce, wyraźnie za Albanią i Czechami, a tuż przed Mołdawią.

Ta lokata nie dawała prawy gry w Euro 2024, ale biało-czerwoni, dzięki m.in. wcześniejszym wynikom w Lidze Narodów, mogli przystąpić do baraży, które okazały się dla nich zwycięskie - w finale swojej ścieżki pokonali w rzutach karnych Walię w Cardiff.

Turniej w Niemczech kadra Probierza zakończyła na ostatnim miejscu w grupie, a jesienią 2024 spadła z najwyższej dywizji LN, lecz los jej sprzyjał. Występuje w grupie G eliminacji mistrzostw świata 2026, gdzie - oprócz mocnej Holandii - ma trzech rywali teoretycznie słabszych, czyli Litwę, Maltę i Finlandię.

Marcowe mecze potwierdziły te przypuszczenia. Kadra Probierza, chociaż nie zachwyciła stylem, wygrała na PGE Narodowym z Litwą 1:0 i z Maltą 2:0, co w tym momencie daje jej pozycję lidera.

Bezpośredni awans ze strefy UEFA na MŚ 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku wywalczą zwycięzcy 12 grup, a zespoły z drugich miejsc i czterech najwyżej sklasyfikowanych zwycięzców grup Ligi Narodów, którzy nie zapewnili sobie przepustek na mundial poprzez eliminacje, zagrają w barażach.

[b]Eliminacje MŚ 2002

02.09.2000 Ukraina - Polska 1:3

07.10.2000 Polska - Białoruś 3:1

Eliminacje ME 2004

07.09.2002 San Marino - Polska 0:2

12.10.2002 Polska - Łotwa 0:1

Eliminacje MŚ 2006

04.09.2004 Irlandia Północna - Polska 0:3

08.09.2004 Polska - Anglia 1:2

Eliminacje ME 2008

02.09.2006 Polska - Finlandia 1:3

06.09.2006 Polska - Serbia 1:1

Eliminacje MŚ 2010

06.09.2008 Polska - Słowenia 1:1

10.09.2008 San Marino - Polska 0:2

Eliminacje ME 2012

Polska nie grała (współgospodarz turnieju finałowego)

Eliminacje MŚ 2014

07.09.2012 Czarnogóra - Polska 2:2

11.09.2012 Polska - Mołdawia 2:0

Eliminacje ME 2016

07.09.2014 Gibraltar - Polska 0:7

11.10.2014 Polska - Niemcy 2:0

Eliminacje MŚ 2018

04.09.2016 Kazachstan - Polska 2:2

08.10.2016 Polska - Dania 3:2

Eliminacje ME 2020

21.03.2019 Austria - Polska 0:1

24.03.2019 Polska - Łotwa 2:0

Eliminacje MŚ 2022

25.03.2021 Węgry - Polska 3:3

28.03.2021 Polska - Andora 3:0

Eliminacje ME 2024

24.03.2023 Czechy - Polska 3:1

27.03.2023 Polska - Albania 1:0

Eliminacje MŚ 2026

21.03.2025 Polska - Litwa 1:0

24.03.2025 Polska - Malta 2:0