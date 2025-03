Dzielnie walczyli w Kołobrzegu

W trzydniowych mistrzostwach rywalizowało ponad 400 zawodników, co było frekwencyjnym rekordem. W tej sytuacji organizatorzy, by zapewnić sprawny przebieg imprezy, musieli ustawić aż cztery ringi.

O medale walczyli m.in. zawodnicy z Kurzętnika, Nowego Miasta Lubawskiego, Działdowa i Elbląga. Z reprezentantów Warmii i Mazur najdalej zaszli Albert Mederski, który wśród seniorów zdobył srebro w kategorii wagowej 63,5 kg, oraz Seweryn Kołakowski z Działdowa, który był drugi wśród juniorów starszych (60 kg).



- Wicemistrzowski tytuł - biorąc pod uwagę, jak wysoko poprzeczkę zawiesili przeciwnicy - to duże osiągnięcie Alberta - ocenia Leszek Jobs, trener z Kurzętnika. - Mederski walczył z pełnym zaangażowaniem, pokazując swoją siłę i determinację w ringu, co pozwoliło mu stanąć na drugim stopniu podium.

Tym samym jednak Mederski nie obronił tytułu mistrza Polski, który w ubiegłym roku wywalczył w Mińsku Mazowieckim. Warto dodać, że występ kickboxera z Nowego Miasta Lubawskiego docenili trenerzy kadry Full Contact, wręczając mu powołanie do reprezentacji Polski.

Poza tym reprezentanci naszego województwa w Kołobrzegu wywalczyli jeszcze cztery brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęli m.in. Maciej Szwechowicz z Kurzętnika i Paulina Jabłońska z Nowego Miasta Lubawskiego. - Oboje mieli bardzo trudnych rywali, ale stanęli na podium, bo zaprezentowali znakomitą technikę oraz wykazali się nieustępliwością i sercem do walki - z podziwem w głosie mówi trener Jobs.

Niestety, tym razem bez medalu wrócił do domu Piotr Kołakowski, który jednak do Kołobrzegu pojechał lekko podziębiony. - Mieliśmy nadzieję, że mimo wszystko będzie dobrze, ale ring bezlitośnie zweryfikował formę zdrowotną Piotrka - ocenia Leszek Jobs. Kołakowski ostatecznie zajął dziewiąte miejsce.

Rok temu też Kołakowski na podium MP nie stanął, bo w tym czasie wziął udział w międzynarodowym turnieju na Łotwie Latavia Open 2024, gdzie w kategorii wagowej 84 kg w rewelacyjnym stylu wygrał swoje walki w dwóch formułach (Light Contact i Kick Light). W tym roku Latavia Open odbędzie się dopiero pod koniec kwietnia.

Był to jednak dopiero początek jego ubiegłorocznych sukcesów, bowiem potem Piotr Kołakowski podczas Pucharu Świata, który odbył się w Budapeszcie, wywalczył brązowy medal w formule Light Contact, natomiast w listopadzie w Atenach podczas mistrzostw Europy podopieczny trenera Jobsa był trzeci w formule Light Contact.

Najważniejsze imprezy tegoroczne to m.in. czerwcowy Puchar Świata na Węgrzech oraz listopadowe mistrzostwa świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tej drugiej imprezie planowany jest udział Kołakowskiego i Samanty Klein, którą rok temu wyeliminowała kontuzja.

ARTUR DRYHYNYCZ

MIEJSCA ZAWODNIKÓW Z WARMII I MAZUR

>>> Juniorzy młodsi, 56 kg: 3. Amelia Borowa (Kowalkowski Fight Club Działdowo); 60 kg: 5. Karol Łazarczyk (Kowalkowski Fight Club), 5. Marek Rosiński (Zamek Expom Kurzętnik); 75 kg: 3. Oskar Banasik (Elbląski Klub Karate), 5. Antoni Kulczyński (Kowalkowski Fight Club)

>>> Juniorzy starsi, 60 kg: 2. Seweryn Kołakowski (Kowalkowski Fight Club); 67 kg: 9. Olaf Borowski (Zamek); 75 kg: 3. Maciej Szwechowicz (Zamek)

>>> Seniorzy, 48 kg: 3. Paulina Jabłońska (Olimpia Nowe Miasto Lubawskie); 56 kg: 5. Samanta Klein (Zamek); 63,5 kg: 2. Albert Mederski (Olimpia), 9. Dominik Jackowski (Zamek); 71 kg: 9. Igor Ostrowski (Kowalkowski Fight Club); 75 kg: 9. Gracjan Jackowski (Kowalkowski Fight Club); 86 kg: 9. Piotr Kołakowski (Zamek).