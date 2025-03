Roś i Trójeczka zagrają w barażach

W półfinałowym turnieju barażowym o awans zagra także Trójeczka Olsztyn, która zakończyła ligę derbowym zwycięstwem nad AZS UWM.

Tak mecz ten opisano w mediach społecznościowych Trójeczki: „Nasza drużyna zagrała świetną pierwszą połowę. Graliśmy dorosłą cierpliwą i bardzo zorganizowaną koszykówkę. Potrafiliśmy się dzielić piłką, co wielokrotnie zamieniało się w czyste pozycje rzutowe i pozwoliło zejść do szatni z ponad 20 punktowym prowadzeniem.

Po przerwie jednak coś się zacięło. Za dużo było gry kozłem, a piłka grzęzła w rękach poszczególnych graczy. Przewagę jednak udało się utrzymać i dzięki zwycięstwu zajmujemy w końcowej tabeli 2. miejsce. Teraz ten bardzo udany sezon należy podsumować występem w turnieju barażowym o awans do drugiej ligi”.

- Staramy się o organizację turnieju barażowego, który od 4 do 6 kwietnia chcemy zorganizować wspólnie z AZS UWM - przyznaje Mieczysław Konecko, prezes Trójeczki. - Do finałów barażów awansują dwa najlepsze zespoły.

* Inne wyniki 14. kolejki: AZS UWM Olsztyn - Trójeczka Olsztyn 76:86, Junior Basket Club Olsztyn - SSP Orka Iława Basketball 109:46.