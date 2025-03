Siatkarze przerwali fatalną serię

Dla siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn, wyjazd do Gorzowa był przedostatnim meczem w sezonie. Akademicy z Kortowa przed startem 29. serii gier, zajmowali 11 miejsce w ligowej tabeli, bez szans na awans do fazy play-off. Jaki cel na ten mecz mieli siatkarze z Olsztyna?



- Wiemy, że nie mamy szans na play-offy, więc teraz będziemy grać bardziej na luzie. To może przynieść fajny efekt w postaci dobrego meczu i mam nadzieję zwycięstwa – mówił Dawid Siwczyk, środkowy Indykpolu AZS.



Trener Daniel Pliński w piątkowy wieczór desygnował do gry: Tervaportti na rozegraniu, Jakubiszak z Siwczykiem na środku, Armoa i Szerszeń na przyjęciu, Hadrava na ataku i Hawryluk jako libero.



Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, obejmując prowadzenie 8:5. Akademicy szybko odrobili straty – po skutecznym pojedynczym bloku Janka Hadravy na tablicy widniał remis 12:12. Taki stan nie utrzymał się jednak długo, ponieważ w ataku świetnie spisywał się Chizoba, dzięki czemu siatkarze Cuprum Stilon ponownie odskoczyli na trzy punkty i utrzymali przewagę, zwyciężając 25:21.



W drugim secie na boisku pozostał Moritz Karlitzek, który w pierwszej partii zastąpił Manuela Armóę. Oba zespoły grały punkt za punkt, jednak widać było wyraźnie lepszą dyspozycję akademików z Kortowa w każdym elemencie gry. Mimo że goście przegrywali 15:17, zdołali odrobić straty (głównie dzięki skutecznej grze Szerszenia, Cieślika i Hadravy) i ostatecznie zwyciężyli 25:23, doprowadzając do wyrównania w meczu.



Akademicy kontynuowali dobrą grę w trzeciej partii. Choć olsztynianie początkowo przegrywali 2:6, to dzięki skutecznym zagrywkom Jakubiszaka objęli prowadzenie 9:7. Zawodnicy prowadzeni przez Daniela Plińskiego prezentowali się lepiej od rywali w każdym elemencie gry, pewnie zwyciężając 25:19.



Czwarta partia była już tylko potwierdzeniem, kto tego dnia zasłużył na komplet punktów. Hadrava i Szerszeń raz po raz popisywali się skutecznymi atakami, a kolejne punkty w bloku dorzucał Siwczyk. Indykpol AZS zasłużenie wygrał 25:18, a całe spotkanie 3:1. Statuetkę MVP otrzymał Jan Hadrava.



- Było to ciężkie spotkanie, bowiem każdy z nas czuje już ten sezon „w nogach”. Mimo, że nie awansowaliśmy do play-off, to pokazaliśmy dziś charakter. Zagraliśmy również dla kibiców, którzy przejechali za nami całą Polskę. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa – powiedział po meczu Kuba Hawryluk.



Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w swoim ostatnim meczu w sezonie 2024/2025, zmierzą się na wyjeździe z Treflem Gdańsk – niedziela, 23.03, godz. 14:45.