DWIE STRONY SIATKI

SIATKÓWKA\\\ W Lidze Mistrzów trzy polskie zespoły wygrały swoje grupy i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Rywalizację o półfinał we wtorek rozpocznie Aluron CMC Warta Zawiercie, którego rywalem będzie niemiecki SVG Luneburg.

Podopieczni trenera Michała Winiarskiego są zdecydowanym faworytem tej pary.

Większych problemów z awansem nie powinien mieć także mistrz Polski i aktualny lider ekstraklasy JSW Jastrzębski Węgiel, który zmierzy się z greckim Olympiakosem Pireus. Jeśli zawiercianie i jastrzębianie zgodnie z planem wygrają swoje ćwierćfinały, to zmierzą się ze sobą w półfinale.

Najtrudniejsze zadanie paradoksalnie czeka PGE Projekt Warszawa, który... okazał się najlepszą drużyną po fazie grupowej. Warszawianie trafili na wymagający Halkbank Ankara. Rywalizację rozpoczną na trudnym tureckim terenie, jednak nawet w przypadku potknięcia będą mogli odrobić straty tydzień później przed własną publicznością.

Ewentualnym półfinałowym rywalem PGE Projektu będzie włoska drużyna - zwycięzca pary Sir Sicoma Perugia, z Kamilem Semeniukiem i Łukaszem Usowiczem w składzie, i Vero Volley Monza.

Turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych zespołów, do którego Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) postanowiła wrócić od tego sezonu, zostanie rozegrany od 16 do 18 maja w Łodzi.

Natomiast w Pucharze CEV broniąca trofeum Asseco Resovia Rzeszów w półfinale podejmie dzisiaj francuski Tours VB. W finale najniższego rangą Pucharu Challenge są już natomiast siatkarze Bogdanki LUK Lublin.

* Mecze polskich klubów, wtorek: Puchar CEV: Asseco Resovia Rzeszów - Tours VB (godz. 17.30); Liga Mistrzów: SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie (19). Środa: Liga Mistrzów: Halkbank Ankara - PGE Projekt Warszawa (16), Olympiakos Pireus - Jastrzębski Węgiel (18); Liga Mistrzyń: Savino del Bene Scandicci – Grot Budowlani Łódź (18, pierwszy mecz 3:0), A. Carraro Imoco Conegliano – DevelopRes Rzeszów (20.30, 1. mecz 3:0); Puchar Challenge: Bogdanka LUK Lublin - Lube Civitanova (20.30).