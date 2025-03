Ważne mecze dwóch polskich klubów

Jagiellonia jako triumfator poprzedniego sezonu Ekstraklasy rozpoczęła grę w europejskich pucharach od 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwukrotnie pokonała litewskie FK Poniewież 4:0 i 3:1. W 3. rundzie przegrała z norweskim FK Bodoe/Glimt 1:4 i 0:1. Ostatecznie trafiła do fazy zasadniczej Ligi Konferencji, gdyż w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy uległa Ajaksowi Amsterdam 1:4 i 0:3.

W fazie ligowej LK Jagiellonia odnotowała trzy zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę. Najbardziej prestiżowa była wygrana 2:1 z FC Kopenhaga na stadionie Parken. Ostatecznie z 11 punktami „Jaga” zajęła dziewiąte miejsce, tuż "pod kreską", oznaczającą bezpośredni awans do 1/8 finału. Dlatego w lutym musiała uczestniczyć w barażu - w dodatkowej rundzie "Duma Podlasia" dwukrotnie pokonała TSC Backa Topola po 3:1.

Czwartkowym przeciwnikiem Jagiellonii będzie Cercle Brugge, 12. zespół ligi belgijskiej. - To przeciwnik absolutnie w naszym zasięgu - ocenił dyrektor sportowy klubu z Białegostoku Łukasz Masłowski.

Natomiast Legia w sezonie 2023/24 zajęła trzecie miejsce w ekstraklasie, więc rywalizację w Europie zaczęła od starcia z walijskim Caernarfon Town w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Z nisko notowanym rywalem wygrała 6:0 i 5:0. W 3. rundzie po zaciętym dwumeczu wyeliminowała Broendby Kopenhaga (3:2, 1:1), a w decydującym o awansie do fazy zasadniczej etapie pokonała 2:0 i 1:0 Dritę Gnjilane z Kosowa.

Legia fazę zasadniczą rozpoczęła od czterech zwycięstw. Pokonała kolejno Betis Sewilla 1:0, TSC Backa Topola 3:0, Dynamo Mińsk 4:0 i Omonię Nikozja 3:0. Pod koniec roku drużyna trenera Goncalo Feio złapała zadyszkę i przegrała kolejno ze szwajcarskim FC Lugano 1:2 i ze szwedzkim Djurgarden IF 1:3. Ostatecznie 12 punktów wystarczyło do zajęcia siódmego miejsca i bezpośredniej promocji do 1/8 finału.

* Mecze czwartkowe: Molde - Legia (godz. 18.45), Jagiellonia - Cercle (21).

W przypadku awansu do ćwierćfinału rywalem Legii będzie lepszy z pary FC Kopenhaga - Chelsea Londyn, a zespół z Białegostoku może zagrać z Betisem Sewilla lub Vitorią Guimaraes.

Finał tej edycji LK odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.