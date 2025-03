Kieszenie wypchane kapiszonami

Jeszcze tydzień temu kibice Indykpolu AZS mogli mieć nadzieję na zakończenie fazy zasadniczej rozgrywek w czołowej ósemce, która potem powalczy o medale mistrzostw Polski. Strata do Norwida wynosiła przecież tylko trzy punkty, poza tym olsztynianie mieli w zanadrzu zaległy mecz w Kędzierzynie-Koźlu oraz przede wszystkim w 27. kolejce w Uranii mieli gościć ekipę z Częstochowy. Wydawało się, że podopieczni Daniela Plińskiego wszystkie karty mieli w swoich rękach. Niestety, gdy rywale powiedzieli „sprawdzam”, okazało się, że te karty to same blotki. Najpierw więc była gładka wyjazdowa porażka z ZAKSĄ (dwa sety przegrane do 16 i 15), po czym niewiele lepiej było w poniedziałkowy wieczór w Uranii. A przecież po drugiej stronie siatki stanął przeżywający olbrzymie problemy rywal, który ostatnio zaliczył sześć porażek z rzędu - wliczając Puchar Polski.

Mecz był zapowiadany jako pojedynek Jana Hadravy z Patrikiem Indrą. No i obaj czescy atakujący spisali się podobnie, z lekkim wskazaniem na Indrę, który był trochę skuteczniejszy (zdobył 24 punkty przy 22 oczkach Hadravy).

Problem jednak polegał na tym, że atakujący Indykpolu AZS niekiedy zawodził w decydujących momentach, w których - jako lider zespołu - powinien być jego „armatą”. Jednak zamiast artyleryjskiej salwy zbyt często słyszeliśmy jedynie cichy odgłos strzelającego kapiszona. Generalnie Hadrava zagrał na przyzwoitej skuteczności (59 procent), co innego Szerszeń, który w poniedziałek wieczorem miał kieszenie wprost wypchane kapiszonami. Podobnie spisał się Armoa, który - jak to ma w zwyczaju - raz odpalał armatę, a innym razem nawet nie kapiszona, tylko... procę.

Wracając jeszcze do Hadravy, który zostanie w Olsztynie na następny sezon, to w poniedziałek w swoim siódmym sezonie w PlusLidze przekroczył granicę 3000 zdobytych punktów. Liderem tego rankingu jest Mariusz Wlazły (7624), drugi jest Dawid Konarski (5611), a trzeci Jakub Jarosz (5113).

O poniedziałkowym meczu nie ma się co rozpisywać (kto nie widział, niech nie żałuje), więc skupmy się na tabeli, bo po trzech porażkach z rzędu Indykpol AZS nie dość, że praktycznie stracił już szansę na play-offy, to na dodatek spadł na 11. miejsce, a trzy ostatnie mecze fazy zasadniczej gra na wyjazdach...

Oto końcowy rozkład jazdy zespołów z miejsc 8-11.:

>>> Norwid - Stilon (dom), Trefl (wyjazd), Skra (d)

>>> Ślepsk - Resovia (w), Katowice (d), Projekt (w)

>>> Trefl - Projekt (w), Norwid (d), Indykpol AZS (d)

>>> Indykpol AZS - LUK (w), Stilon (w), Trefl (w)

Wydaje się że ekipa ze stolicy Warmii i Mazur może zdobyć nawet sześć punktów, lecz wielkiego zdziwienia nie będzie, gdy zakończy sezon trzema porażkami. Ale na razie jesteśmy optymistami, więc zakładamy, że siatkarzom Indykpolu AZS będzie się chciało jeszcze walczyć, zwłaszcza tym, dla których będą to już ostatnie mecze w barwach olsztyńskiego klubu. Niestety, pod tym względem mamy bardzo przykre wspomnienia z końcówek poprzednich sezonów, kiedy to niektórzy zawodnicy udowodnili, że zawodowcami są jedynie przy kasie.

Jeśli jednak w końcówce zdobędą sześć puntów (w tym na Treflu), wtedy mają sporą szansę, by powrócić na 9. miejsce. Szału nie ma, ale zawsze to lepsze niż miejsce poza czołową dziesiątką.

* Mecz awansem 29 kolejki: Ślepsk Malow Suwałki – GKS Katowice 3:0 (25:18, 25:17, 29:27).

ARTUR DRYHYNYCZ

PO 27 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 69 74:27

2. Warta 64 70:30

3. Projekt 63 72:32

4. LUK 57 67:39

5. ZAKSA 55 62:42

6. Resovia 51 64:47

7. Skra 45 56:51

8. Norwid 40 54:55

--------------------------------

9. Ślepsk* 39 55:60

10. Trefl 34 50:61

11. Indykpol AZS 34 46:56

12. Stilon 28 42:63

13. Stal 25 39:68

--------------------------------

14. Barkom 20 39:68

15. Katowice* 15 33:75

16. Będzin 12 24:73

* mecz więcej