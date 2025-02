Wielkie sukcesy młodego trenera

- Rok się dopiero zaczął, a twoi podopieczni podczas ostatniego weekendu już stanęli na podium lekkoatletycznych mistrzostw Polski!

- Na halowe mistrzostwa kraju do Wrocławia zabrałem Igę Wysoczańską oraz Kingę Jackowską. Kinga była liderką tabel w kategorii U-18, a Iga w kategorii U-20, no i obie świetnie spisały się w roli faworytek, bowiem zdobyły złote medale w pchnięciu kulą.

- 15-letnia Jackowska równie udany miała końcówkę ubiegłego roku, bo podczas grudniowych zawodów w Spale trzykilogramową kulę pchnęła na odległość 17,34 m.

- Nie dość, że był to niesamowity, wręcz absurdalny rekord Polski młodziczek, to na dodatek był to wynik zaledwie siedem centymetrów gorszy od najlepszego w historii rezultatu Turczynki Pınar Akyol!

- 12 miesięcy temu o takim wyniku swej podopiecznej pewnie nawet nie pomyślałeś!

- Oczywiście, przecież wtedy halowy rekord Polski młodziczek wynosił 14,86 m!

- Czyli Kinga w ciągu zaledwie roku poprawiła rekord kraju o prawie dwa i pół metra.

- To był lekkoatletyczny kosmos, bo warto dodać, że jej wynik jest nie tylko rekordem młodziczek (U-16 - red.), ale zarazem rekordem Polski do lat 18, ponieważ poprzedni wynosił 17,30 m. Teraz Jackowska ma dwa lata na wyśrubowanie tego wyniku w nowej dla siebie kategorii wiekowej.

- Kiedy uznałeś, że nie będziesz kolejnym Jerzym Dudkiem czy Wojciechem Szczęsnym, tylko pójdziesz śladami polskich trenerów lekkiej atletyki? Swoją przygodę ze sportem zaczynałeś przecież od piłki nożnej.



