* Jedynka Kodo Morąg - Warmia Energa Olsztyn 37:36 (20:18)

Bramki dla Jedynki: Sadowski 5, Golks 7, Adamczyk 5, Jurewicz 2, Kryński 4, Gierszewski 2, Daćko 5, Jasowicz 2, Dzieniszewski 5

Bramki dla Warmii: Gregorski 4, Safiejko 6, Drobik 4, Przysiek 1, Cemka 2, Sikorski 2, Łapiński 4, Skiba 1, Chyła 3, Derdzikowski 2, Dzido 1, Malewski 6

Po 15 minutach i rzucie Derdzikowskiego olsztynianie prowadzili już 10:7, po kolejnych dwóch minutach ten sam zawodnik ponownie trafił do siatki, dzięki czemu Warmia utrzymała trzybramkową przewagę (12:9). Taki stan rzeczy utrzymał się do 21. min (15:12 po trafieniu Łapińskiego). Jednak w tym momencie Jedynka „wrzuciła szósty bieg”, zdobywając cztery bramki z rzędu. Końcówka też należała do gospodarzy, w efekcie na przerwę zeszli z dwubramkowym prowadzeniem.

A że na początku drugiej połowy morążanie „nie zdjęli nogi z gazu”, więc w 39. min prowadzili 25:20. Podopieczni trenera Krzysztofa Farjaszewskiego kontrolowali wydarzenia na boisku, w efekcie cały czas utrzymywali bezpieczną przewagę (29:25, 31:27, 32:30). I gdy prowadzili 34:31, nagle coś się w tej nieźle do tej pory funkcjonującej maszynie zacięło. Natychmiast wykorzystali to olsztynianie, bo tym razem to oni zdobyli cztery gole z rzędu - ostatni z nich był autorstwem Skiby, dzięki czemu Warmia wygrywała 35:34 (co ciekawe było to jedyne trafienie Skiby w tym meczu).

Końcówka jednak ponownie należała do morążan, bo do siatki kolejno trafili Golks i Kryński. Co prawda w ostatniej minucie do remisu 36:36 doprowadził Gregorski, ale po chwili decydujący cios zadał doświadczony Daćko (w sezonie 2016/2017, występując w Górniku Zabrze, został uznany za najlepszego zawodnika i jednocześnie najlepszego obrotowego Superligi).

Co prawda Warmia miała jeszcze ostatnią szansę na wyrównanie, ale rzut olsztynian okazał się niecelny. W tym momencie wypełnione po brzegi trybuny oszalały ze szczęścia!

- To była bardzo fajne widowisko dla kibiców - ocenił trener Krzysztof Farjaszewski. - Moi zawodnicy do meczu podeszli tak zmotywowani, że ja nie musiałem już nic robić. Myśleliśmy o tym pojedynku już od kilku tygodni temu. Dobrze ten mecz wytrzymaliśmy psychicznie, co prawda mieliśmy przestój, podczas którego Warmia odrobiła sporą stratę, ale ostatecznie poradziliśmy sobie z tą chwilą słabości. Jestem pewien, że to zwycięstwo będzie procentowało w przyszłości - zakończył Farjaszewski, który w następnym sezonie chce, by Jedynka włączyła się do walki o awans do Ligi Centralnej.

A co o derbach sądził Mateusz Antolak, trener Warmii? - Był to był ciężki mecz na ciężki terenie. Po przerwie długo mieliśmy kilka bramek straty, lecz w końcówce udało się je odrobić, a nawet objąć prowadzenie. Niestety, ostatnie słowo należało do rywali...

* SMS ZPRP II Płock - Aqua-Instal Jeziorak Iława 35:40 (18:18)

Bramki dla Jezioraka: Maliński 10, J. Dembowski 4, Jaworski 1, Klinger 1, Krieger 1, Kondracki 1, Konkel 6, Karol Cichocki 4, Kacper Cichocki 1, Sonnenfeld 3, Raczkowski 6, Makowski 1, Skowroński 1

Iławianie idą od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym razem trzy punkty przywieźli z Płocka, chociaż młodzi rywale wysoko zawiesili poprzeczkę. Świadczy o tym remis po pierwszej połowie oraz zacięta gra po przerwie - w 46. min gospodarze prowadzili nawet 30:27, ale wtedy Jeziorak popisał się pięciobramkową serią, obejmując prowadzenie 35:33, którego już do końca meczu nie oddał.

Było to 16. zwycięstwo iławian w tym sezonie.

* Inne wyniki 17. kolejki: KPR Gryfino - Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz 29:23 (10:9), Bodega Grudziądz - USAR Kwidzyn 39:29 (18:12), SMS ZPRP Kwidzyn - Port Service Wybrzeże I Gdańsk 39:40 (19:19), Tytani Wejherowo - Sparta Oborniki 39:25 (16:12); 14 marca: Szczypiorniak Olsztyn - Sambor Latocha Agropom Tczew.

dryh, em