Udany debiut trenera Plińskiego

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn wciąż walczą o awans do fazy play-off. Przed rozpoczęciem 25 serii gier, ekipa ze stolicy Warmii i Mazur traciła do czołowej ósemki 6 punktów. Obecny tydzień przygotowań był również pierwszym pod wodzą nowego trenera akademików – Daniela Plińskiego.



- Jeśli będziemy w stanie zatrzymać ich najsilniejszy siatkarzy i dorzucimy do tego blok, to powinniśmy wygrać. Nie ma co ukrywać – musimy zdobyć trzy punkty, jeśli chcemy grać w play-off – stwierdził Manuel Armoa.



Sobotnie spotkanie przy wypełnionej po brzegi Hali Urania, rozpoczęli: Tervaportti, Siwczyk, Jakubiszak, Szerszeń, Armoa, Hadrava i Hawryluk (libero). I lepiej rozpoczęli je olsztynianie. Gdy udanym blokiem popisał się Tervaportti, Indykpol AZS prowadził 10:5. Choć katowiczanie starali się odrabiać straty, nie byli oni w stanie objąć prowadzenia – akademicy zwyciężyli 25:22.



Druga partia miała podobny przebieg. Zawodnicy prowadzeni przez Daniela Plińskiego lepiej spisywali się w każdym elemencie gry. Gdy kolejnego asa posłał Nico Szerszeń, gospodarze prowadzili 14:11. Niesieni głośnym dopingiem akademicy z Kortowa, nie dali sobie wydrzeć znacznej przewagi (m.in. dzięki dobrej grze Janikowskiego), zwyciężając 25:18.



Podrażnieni katowiczanie od początku trzeciej odsłony ruszyli do ataku. Po niewymuszonym błędzie olsztynian, GKS prowadził 11:8. W tej części meczu to zawodnicy prowadzeni przez Emilia Siewiorka, lepiej prezentowali się od swojego rywala, kończąc m.in. ważne piłki w kontrze. Mimo prób odrabiania strat przez akademików, to ich rywale cieszyli się ze zwycięstwa 25:21.



Czwarta, i jak się później okazało, ostatnia partia meczu, w pełni należała do gospodarzy. Po asie Siwczyka, Indykpol AZS prowadził 7:5. Dokładając do tego dobrą grę w bloku (Jakubiszak na 12:7), gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku, zwyciężając 25:22, a całe spotkanie 3:1. Statuetkę MVP otrzymał Eemi Tervaportti.



- Cieszymy się ze zdobycia ważnych trzech punktów, bowiem nie było o nie łatwo. Katowice grały naprawdę dobrze w ostatnich kilku meczach. Dla nas było to spotkanie, które musieliśmy wygrać, aby dostać się do play-offów. Cieszymy się, że zdobyliśmy komplet punktów - powiedział po meczu Eemi Tervaportti.

W innych meczach padły korzystne wyniki dla olsztynian, bowiem Ślepsk przegrał 0:3 z Jastrzębiem, a w swojej hali Częstochowa 0:3 z Projektem.

Tak więc wygląda środkowa część tabeli:

8. Norwid 37

9. Indykpol AZS 34

10. Ślepsk 33

W tej sytuacji olbrzymie znaczenie będzie miał mecz Indykpol AZS - Norwid, który 3 marca zostanie rozegrany w Olsztynie.

W kolejnym spotkaniu, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa (23.02, godz. 17:30).