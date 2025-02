Lewandowski zostanie w Barcelonie!

Polak pojawił się na okładce środowego wydania gazety z dopiskiem: "Przedłużony". Jak podkreślono, pomimo 36 lat "Lewy” osiąga jedne z najlepszych wyników strzeleckich w karierze, co skłoniło zarząd do przedłużenia jego kontraktu.

W tym sezonie napastnik zdobył już 19 bramek w La Liga i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Do tego dołożył dziewięć goli w Lidze Mistrzów, zapewniając swojej drużynie bezpośredni awans do 1/8 finału.

W umowie Polaka widniał zresztą zapis automatycznego przedłużenia umowy, jeśli rozegra 55 procent meczów w sezonie po minimum 45 minut. Klub miał jednak podjąć decyzję o prolongacie jeszcze zanim ta klauzula została aktywowana.

Jak przekazał kataloński dziennik, w nowej umowie nie ma opcji przedłużenia – kontrakt Polaka wygaśnie w przyszłym roku, kiedy napastnik będzie miał 37 lat.

"Upływ lat, zamiast odbić się na +Lewym+, stał się jego sprzymierzeńcem, m.in. dlatego, że jest profesjonalistą w każdym calu i dba nie tylko o swoją dietę, ale także o odpowiedni odpoczynek i regenerację po meczach" – skomentowano w "Mundo Deportivo".

Lewandowski występuje w Barcelonie od 2022 roku, kiedy przeniósł się do tego klubu z Bayernu Monachium. Do tej pory we wszystkich rozgrywkach w jej barwach odnotował 128 występów. Zdobył w nich 90 goli. Z katalońską ekipą wywalczył mistrzostwo Hiszpanii i dwukrotnie krajowy Superpuchar.

Barcelona zajmuje obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli, tracąc do drugiego Atletico Madryt tylko punkt, a do prowadzącego i broniącego tytułu Realu Madryt – dwa.