Przed sportowym weekendem

* Bramkarz Stomilu Łukasz Jakubowski będzie testowany przez II-ligową Wieczystą Kraków. W styczniu Jakubowski przebywał na testach w Motorze Lublin, jednak ekstraklasowy klub nie zdecydował się na transfer.

* Akademia Sportu Stomil Olsztyn prowadzi nabór do sekcji kobiet. - Zapraszamy dziewczynki od 4 roku życia - czytamy w ogłoszeniu. Otwarte treningi dla roczników 2016-20 odbywają się w każdy wtorek i czwartek w hali sportowej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych przy ul. Żołnierskiej 49 w Olsztynie.

PIŁKA RĘCZNA\\\ W sobotę o godz. 16 w zaległym meczu I ligi Szczypiorniak Olsztyn podejmie KPR Gryfino.

TENIS STOŁOWY\\\ W 15. kolejce Superligi Dekorglass Działdowo zagra dzisiaj na wyjeździe z Gwiazdą Bydgoszcz (g. 18). Gospodarze są na szóstym (22 punkty), a goście na drugim (29) miejscu w tabeli. Natomiast w niedzielę do Działdowa przyjedzie Polonia Bytom (g. 16), która jest dziewiąta (13 pkt).

* 13. kolejka I ligi kobiet: G.EN. Gaz Energia GOSRiT Luzino - English Perfect AZS UWM Olsztyn II (piątek, g. 14).

* 13. kolejka I ligi mężczyzn: Energa Morliny Ostróda - Dekorglass Działdowo II (piątek, g. 16).

* W Działdowie podczas ferii zimowych zorganizowano rodzinny turniej tenisa, który okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Wśród rodziców triumfował

Mariusz Madej przed Pawłem Bednarskim i Radosławem Angowskim. Inne wyniki, dziewczynki do lat 9: 1. Antonina Laskowska, 2. Pola Laskowska, 3. Alicja Kamińska; chłopcy do lat 9: 1. Oskar Madej, 2. Kacper Kamiński, 3. Alan Nawrocki; powyżej 9 lat: 1. Adam Angowski, 2. Antonina Jablonowska, 3. Kornel Wolkiewicz.

KOSZYKÓWKA\\\ 10. kolejka III ligi, niedziela: Roś Pisz - Orka Iława Basketball (13), Wilki Ełk - Energa Basketball Elbląg (16), Trójeczka Olsztyn - SMS PZKosz Władysławowo (17).