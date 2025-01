Czekamy na wasze propozycje

Tradycją naszego plebiscytu jest to, że staramy się docenić nie tylko sport przed duże S, ale dostrzegamy także ten sport mniejszy - dziecięcy, młodzieżowy oraz dyscypliny, które na co dzień nie goszczą na czołówkach gazet. Tak też podchodzimy do wyboru Trenera, Działacza i Sponsora Roku. Co prawda na poprzednim Balu Sportowca nagrodę dla Sponsora Roku jak najbardziej zasłużenie odebrała firma Indykpol, ale nikt nie powiedział, że tym razem laureatem nie może zostać ktoś wspomagający na przykład wiejski klub sportowy. Wiele zależy od Was, dlatego czekamy na propozycje w tych trzech kategoriach. Przecież żeby zostać Trenerem Roku, niekoniecznie trzeba wychować mistrza świata, doceńmy też tych, którzy - mimo niedostatków finansowych - z uporem pracują z młodzieżą. I jeśli nawet żaden z ich podopiecznych nie osiągnie wielkich sukcesów, to lata spędzone na treningach i zawodach sportowych na pewno w przyszłości pomogą im w życiu. A wychowanie poprzez sport jest jedną z naczelnych zasad, którymi trenerzy powinni się kierować w swym życiu zawodowym. Dlatego jeszcze raz zachęcamy do zgłaszania kandydatów na adres sport@gazetaolsztynska.pl.

Czekamy do 10 lutego, bo wtedy kończy się głosowanie kuponowe i sms-owe. Potem swoje głosy odda jeszcze plebiscytowa Kapituła (w jej składzie są przedstawiciele władz samorządowych, naukowcy, działacze sportowi oraz byli wybitni sportowcy), a po zsumowaniu wyników poznamy dziesięciu najpopularniejszych sportowców 2024 roku na Warmii i Mazurach.

Ich nazwiska ogłosimy 1 marca w olsztyńskim hotelu Omega, który w tym roku będzie gościł uczestników Balu Sportu i Biznesu.

A oto czołówka głosowania sms-owego na Najpopularniejszego Sportowca Roku:

1. Paweł Pszczółkowski (biegi, Pszczółkowski Team) go.nsr.66;

2. Jakub Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsr.18;

3. Lena Maruszak (jeździectwo, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.64;

4. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.4;

5. Szymon Jakubiszak (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsr.22;

6. Karol Prawdzik (sporty siłowe, KPP Gołdap) go.nsr.45;

7. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) go.nsr.33;

8. Wojciech Golks (piłka ręczna, Jedynka Kodo Morąg) go.nsr.14;

9. Karol Cichocki (piłka reczna, Jeziorak Iława) go.nsr.8;

10-11. Karol Jabłoński (bojery, Olsztyński Klub Żeglarski) go.nsr.20, Natalia Kuczewska (boks, Mazur Ełk) go.nsr.34

Sms-y wysyłamy na numer 73601 (3,69 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod. Wszystkie listy kandydatów są na gazetaolsztynska.pl.

dryh