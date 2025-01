Hurkacz wypadł z dwudziestki

Hurkacz, który rozpoczął niedawno nowy rozdział w karierze - jesienią po pięciu latach współpracy rozstał się z amerykańskim szkoleniowcem Craigiem Boyntonem, którego zamienił na Chilijczyka Nicolasa Massu, a w roli konsultanta zatrudnił słynnego Ivana Lendla, w Melbourne odpadł już w drugiej rundzie. Rok wcześniej dotarł do ćwierćfinału, więc w najnowszym notowaniu listy ATP stracił sporo punktów. Kosztowało go to spadek z czołowej "20" po raz pierwszy od kwietnia 2021 roku.

Sinner dzięki obronie tytułu utrzymał znaczącą przewagę nad drugim w zestawieniu Alexandrem Zverevem, którego pokonał w finale. Aktualnie Niemiec traci do niego aż 3695 punktów. Trzeci jest Hiszpan Carlos Alcaraz.

W czołowej "10" doszło do kilku zmian. Z szóstej na piątą pozycję awansował Norweg Casper Ruud, a z siódmej na szóstą Serb Novak Djokovic, który w Melbourne skreczował w półfinale. Z piątej na siódmą lokatę spadł Rosjanin Daniił Miedwiediew. Na najwyższe w karierze dziewiąte miejsce awansował Amerykanin Tommy Paul. Rosjanin Andriej Rublow spadł z dziewiątej na 10. pozycję.

Kamil Majchrzak awansował ze 122. na 115. lokatę, natomiast Maks Kaśnikowski spadł z 214. na 217.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 27 stycznia:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 11830 pkt

2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 8135

3. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7010

4. (4) Taylor Fritz (USA) 5050

5. (6) Casper Ruud (Norwegia) 4160

6. (7) Novak Djokovic (Serbia) 3900

7. (5) Daniił Miedwiedew (Rosja) 3780

8. (8) Alex de Minaur (Australia) 3735

9. (11) Tommy Paul (USA) 3495

10. (9) Andriej Rublow (Rosja) 3130

...

21. (17) Hubert Hurkacz (Polska) 2205

115.(122) Kamil Majchrzak (Polska) 521

217.(214) Maks Kaśnikowski (Polska) 270