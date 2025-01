Jedna hala, wiele dyscyplin

Idea powrotu do turnieju Stomil Cup narodziła się ponad rok temu. O tym, by do Olsztyna powrócił turniej dla młodych piłkarzy, zdecydował Mariusz Borkowski, poprzedni organizator pięciu edycji imprezy, które do Urania przyciągały tłumy kibiców. W 2025 roku wydarzenie nabierze jeszcze większego rozmachu za sprawą dodatkowych dyscyplin: koszykówki, darta i szachów. Oczywiście najwięcej będzie piłki nożnej, najpopularniejszej dyscypliny w naszym kraju.

Jednak w piątek Olsztyn stanie się centrum koszykówki 3×3!



W Małej Arenie olsztyńskiej Uranii odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, czyli SK 3×3 Camp, które jest skierowane do młodych entuzjastów koszykówki oraz wszystkich miłośników tego dynamicznie rozwijającego się sportu.

SK 3×3 Camp to wyjątkowe połączenie warsztatów, treningów i pokazów koszykówki 3×3. Najbardziej ciekawie zapowiada się konkurs wsadów m.in. z udziałem mistrza wsadów Rafała „Lipka” Lipińskiego. To wszystko od godziny 11 do 15. Będzie też okazja do spotkania trenera reprezentacji Polski Piotra Rynkiela oraz zawodników z jego ekipy, m.in. Przemysława Zamojskiego.

Po południu w sali konferencyjnej odbędzie się konferencja trenerska zorganizowana przy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Szkoleniowcy nie tylko z naszego z regionu wysłuchają ciekawych wykładów czterech prelegentów: Tomasza Olszewskiego (trener przygotowania fizycznego ŁKS Łódź, pochodzi z Olsztyna), Konrada Czapeczki (psycholog sportu EduSport, Stal Rzeszów), Pawła Wolańskiego (dyrektor Akademii Lechii Gdańsk) oraz Rafała Rożka (Polski Związek Piłki Nożnej).



Z kolei w sobotę podczas DBK Stomil Cup będziemy mogli oglądać rozgrywki darta. Ta nabierająca popularności dyscyplina sportu przyciągnie do Olsztyna niemal 200 zawodników, którzy zmierzą się w trzech turniejach: open, kobiecym i juniorskim.

Swój udział zapowiedzieli czołowi polscy darterzy, w tym mistrzowie kraju w grze pojedynczej i podwójnej. Rywalizacja odbędzie się w 32 grupach po pięciu graczy, a dwóch najlepszych z każdej grupy przejdzie do fazy pucharowej. Do dyspozycji zawodników organizatorzy przygotowali 40 stanowisk z tarczami oraz specjalną scenę, na której odbędą się pojedynki półfinałowe oraz finał przy wypełnionej po brzegi Uranii. DBK Stomil Cup może okazać się krokiem milowym w rozwoju tej dyscypliny w Polsce.



Niezwykle interesująco zapowiada się niedzielny turniej szachów błyskawicznych - każdy zawodnik na rozegranie partii będzie miał zaledwie trzy minuty i dwie sekundy.

Partie będą więc bardzo dynamiczne, a teoretycznie słabsi zawodnicy będą mogli zaskoczyć tych bardziej utytułowanych. Jedną z największych zalet DBK Stomil Cup jest bardzo silna obsada. Organizatorzy nie ukrywają, że pod względem średniego rankingu zawodników jest to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w Polsce. Do rywalizacji zgłosili się: arcymistrz, arcymistrzyni, dwóch mistrzów międzynarodowych, pięciu mistrzów FIDE i dwóch mistrzów krajowych. Faworytem - uwzględniając miejsce w rankingu - wydaje się być Igor Janik, lecz z pewnością każdy zawodnik będzie chciał zapisać się jako pierwszy zwycięzca i zdobywca okazałego pucharu. Przy szachownicy zobaczymy także m.in. jednego z najpopularniejszych szachowych streamerów Pana Szachusia, czyli Krzysztofa Budrewicza. Emocji podczas DBK Stomil Cup na pewno nie zabraknie.

W sobotę i w niedzielę na specjalnie wybudowanym boisku ze sztuczną nawierzchnią rywalizować będzie osiem zespołów z rocznika 2013. Ostatnią edycję wygrała Warta Poznań, która i teraz zapewne będzie chciała stanąć na najwyższym stopniu podium. W akcji zobaczymy także dwie drużyny z Olsztyna: Stomil oraz piłkarzy Żuri. Do tego zagrają jeszcze młodzi zawodnicy Górnika Zabrze, Bałtyku Koszalin, Widoku Skierniewice Jaguara Gdańsk i DKS Dobre Miasto.

Najwięcej kibiców organizatorzy spodziewają się w sobotni oraz w niedzielny wieczór o godzinie 17. W sobotę nastąpi inauguracja obchodów 80-lecia Stomilu Olsztyn.



W turnieju towarzyskim zobaczymy na boisku piłkarzy, którzy reprezentowali olsztyńską drużynę w Ekstraklasie. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. Rafał Kaczmarczyk, Bartosz Jurkowski, Zbigniew Małkowski, Sylwester Czereszewski i Andrzej Jankowski.

Organizatorzy zaprosili także piłkarzy, którzy w 2012 roku wywalczyli awans do I ligi (Krzysztof Filipek, Janusz Bucholc, Piotr Skiba i Łukasz Jegliński) - będzie się z nimi spotkać w sobotnie popołudnie w Uranii. Tego dnia warto się też wybrać na fascynujący pokaz laserowy, podczas którego poznamy najciekawsze momenty z 80-letniej historii Stomilu założonego 15 lipca 1945 roku. W akcji zobaczymy także reprezentację Polski w socca (piłka nożna sześcioosobowa), która zagra mecz pokazowy, dzieląc się na dwie drużyny. Jedną z nich poprowadzi pochodzący z Olsztyna Adrian Mierzejewski.

Byłego piłkarza m.in. Polonii Warszawa i tureckiego Trabzonsporu w akcji zobaczymy także podczas niedzielnego turnieju seniorskiego. Mierzejewski zmontował drużynę, która ma aspirację wygrania DBK Stomil Cup. Popularny „Mierzej” do swojego zespołu zaprosił m.in. Marcina Kusia, Radosława Majewskiego, Adama Fronczaka, Marcina Robaka i Michała Janotę. Do tego w Uranii zobaczymy jeszcze Stomil Olsztyn, Wisłę Płock, Chojniczankę Chojnice, Polonię Bydgoszcz, ŁKS Łomża, Polonię Lidzbark Warmiński oraz DKS Dobre Miasto.

* Organizatorem imprezy jest fundacja Sto Milionów Pomysłów. Wstęp na imprezę jest darmowy, ale liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje na stomilcup.pl.

em