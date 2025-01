Nadal nie wiadomo, gdzie zagra reprezentacja

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski wyjaśnił, że negocjacje w sprawie wyboru stadionu wciąż trwają, a w grę wchodzą Warszawa i Chorzów. - To perspektywa kilku dni, kiedy sprawa się wyjaśni - dodał (cytujemy za Polską Agencją Prasową). - Biorąc pod uwagę, że ostatnio reprezentacja grała - co do zasady - wszystkie mecze na PGE Narodowym w Warszawie, chcieliśmy wyjść trochę do kibiców w Polsce. Mieliśmy takie sygnały od wielu środowisk i interesariuszy w Polsce. Dlatego podjęliśmy decyzję, że nie ograniczymy się tylko do ofertowania jednego obiektu, ale wyjdziemy z tą ofertą szerzej. Dlatego mamy dwóch potencjalnych gospodarzy tych meczów. Nie chodzi o to, żeby wywołać jakiś niezdrowy efekt konkurencji pomiędzy tymi podmiotami, ale pamiętajmy, że to są imprezy prestiżowe i chcemy, że były w ten sposób traktowane również od strony naszych kontrahentów. Rozmawiamy, ale też czekamy na jak najlepszą ofertę z punktu widzenia naszej federacji.

Swoją drogą coś tu zgrzyta, bo przecież wiadomo, że PZPN przede wszystkim nie chciał się zgodzić na większe koszty wynajęcia Narodowego, a tymczasem sekretarz Wachowski o pieniądzach nic nie mówi, tylko o „wyjściu do kibiców” i rezygnacji z „ofertowania tylko jednego obiektu”.

W czwartek w Chorzowie Wachowski i prezes Cezary Kulesza będą rozmawiać z szefami Śląskiego, po czym w najbliższym czasie podobne negocjacje odbędą też na Narodowym w Warszawie. Sekretarz generalny PZPN zapowiada, że ostateczna decyzja zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni.

Bez względu jednak na to, który obiekt zostanie wybrany, i tak nie będzie gospodarzem wszystkich meczów reprezentacji Polski w tym roku. Prawdopodobnie będą to aż trzy stadiony. - W 2025 roku zagramy sześć meczów u siebie - cztery eliminacyjne i dwa towarzyskie. Na pewno jednego meczu eliminacji MŚ nie może być w Warszawie, bo w terminie wrześniowym Stadion Narodowy jest zajęty na inną komercyjną imprezę. Pamiętajmy też, że Gdańsk jest domem dla reprezentacji kobiet, a Wrocław będzie w maju gospodarzem finału Ligi Konferencji UEFA. Staramy się więc to jakoś mądrze podzielić pomiędzy nasze stadiony, a jest oczywiście jeszcze Poznań - przypomniał sekretarz generalny federacji. - Dlatego zakładaliśmy taki scenariusz, że będzie wybrany stadion, który przyjmie większą część meczów eliminacji mistrzostw świata, ale na pewno z meczami towarzyskimi pojedziemy na inne areny w Polsce. Z pewnością nie będzie takiego schematu, jak do tej pory, że wszystko odbywało się na jednym obiekcie.

Podczas wtorkowego zebrania piłkarskim działaczom udało się jednak coś ustalić - zadecydowano, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN odbędzie się nie w sierpniu, gdy kończy się kadencja Kuleszy, ale już 30 czerwca. Podczas Walnego wybrane zostaną władze piłkarskiej centrali na kolejną czteroletnią kadencję. Wiadomo, że o reelekcję będzie ubiegał się Kulesza, natomiast jak na razie nie są znani jego ewentualni kontrkandydaci.

REPREZENTACYJNY ROZKŁAD JAZDY

* 21 marca: Polska – Litwa (el. MŚ)

* 24 marca: Polska – Malta (el. MŚ)

* 6/7 czerwca: mecz towarzyski

* 10 czerwca: Finlandia – Polska (el. MŚ)

* 11 czerwca: Polska - Gruzja (ME U-21)

* 14 czerwca: Portugalia - Polska (ME U-21)

* 17 czerwca: Francja - Polska (ME U-21)

* 4 lipca: Niemcy - Polska (ME kobiet)

* 8 lipca: Polska - Szwecja (ME kobiet)

* 12 lipca: Polska - Dania (ME kobiet)

* 4 września: Hiszpania/Holandia – Polska (el. MŚ)

* 7 września: Polska – Finlandia (el. MŚ)

* 8/9 października: mecz towarzyski

* 12 października: Litwa – Polska (el. MŚ)

* 14 listopada: Polska – Hiszpania/Holandia (el. MŚ)

* 17 listopada: Malta – Polska (el. MŚ)