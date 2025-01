Dzisiaj Mundial się zaczyna

Biało-czerwoni w grupie A za rywali mają jeszcze Czechy (17 stycznia) i Szwajcarię (19 stycznia). To jedyna grupa na tegorocznym mundialu, w której zagrają wyłącznie europejskie ekipy. Z każdej puli do następnej rundy awansują po trzy najlepsze zespoły. Będzie to 18. występ biało-czerwonych w MŚ.

Współgospodarzami 29. mistrzostw świata, oprócz Danii, są także Chorwacja i Norwegia. Finał odbędzie się 2 lutego w Oslo.

Lijewski jest bardzo zadowolony z pracy, jaką w okresie przygotowawczym wykonali zawodnicy i sztab szkoleniowy. Reprezentacja w ostatnim sprawdzianie wygrała w Płocku turniej 4Nations Cup, pokonując Austrię (31:19), Japonię (30:29) i Tunezję (33:24).

- Mamy swoje cele i będziemy o swoje marzenia walczyć. Pierwszym zadaniem jest awans z grupy - przyznał selekcjoner. Olimpijczyk z Pekinu przypomniał, że w przypadku awansu Polacy trafią na zespoły z grupy B. Będą w niej rywalizować obrońca tytułu - Dania oraz Włochy, Algieria i Tunezja. - To są teoretycznie słabsze drużyny niże te, które mamy u siebie. Możemy fajnie pograć - ocenił Lijewski, mając na uwadze trzy ostatnie ekipy.

Kierownictwo krajowej federacji przed drużyną Lijewskiego wyznaczyło cel, którym jest zakończenie turnieju na miejscach 9-14. Dwa lata temu biało-czerwoni zakończyli MŚ na 15. pozycji.

- Niemcy (wicemistrzowie olimpijscy - PAP) nawet gdy są słabi, to są mocni. Oni zawsze są w czołówce. Z nimi trzeba się poważnie liczyć. Mecz z Czechami będzie dla nas kluczowym. To doświadczony zespół, ale w naszym zasięgu. Szwajcaria to duża niewiadoma - tak Lijewski ocenił rywali z rundy wstępnej. Zwrócił uwagę na nieobecność szwajcarskiego rozgrywającego Manuela Zehndera z SC Magdeburg. - On wykreował się jako lider, ale doznał ciężkiej kontuzji na początku stycznia. Jego rolę przejęło dwóch chłopaków, którzy też sobie radzą. To na pewno młodszy i mniej doświadczony zespół niż Czesi. Młodzi też mają swoje zalety. Mamy trzy bardzo trudne mecze w grupie - dodał. - Przed każdym meczem się denerwuję, niezależnie z kim gramy. Mam taki sam stres. Chyba zawsze tak będzie. To, że to są mistrzostwa świata, nie ma żadnego znaczenia. Jako zawodnik stresu nie było, bo piłkę miałem w swoich rękach. Wszystko zależało ode mnie i kolegów.

Francja to najbardziej utytułowany zespół MŚ. W dorobku ma sześć złotych, dwa srebrne i cztery brązowe medale. Polscy szczypiorniści wywalczyli srebro w 2007 roku oraz trzy brązowe medale (1982, 2009 i 2015).

W mundialu po raz trzeci wystartują 32 zespoły. W pierwszej rundzie rywalizacja toczyć się będzie w ośmiu czterozespołowych grupach. Po trzy najlepsze ekipy awansują do drugiej rundy z zaliczeniem wyników (bez meczu z najsłabszą ekipą). Grupa A („polska”) połączy się z grupą B. Zespoły z czwartych miejsc powalczą o Puchar Prezydenta IHF.

W rundzie wstępnej mecze będą rozgrywane w Herning (grupy A i B), Porecu (grupa C), Varazdinie (grupa D), Oslo (grupy (E i F) i Zagrzebiu (grupy G i H). Gospodarzami fazy głównej będą Herning, Varazdin, Oslo i Zagrzeb. Ćwierćfinały i półfinały zostaną rozegrane w Oslo i Zagrzebiu. Finał został zaplanowany na 2 lutego w stolicy Norwegii. Całość rozgrywek o Puchar Prezydenta IHF (o miejsca 25-32) odbędzie się w Porecu.

• Dzisiaj grają, g. 18: Czechy – Szwajcaria, Holandia – Gwinea, Portugalia – USA, Egipt – Argentyna; g. 20:30: Niemcy – Polska (transmisja w TVP Sport), Węgry – Macedonia Północna, Norwegia – Brazylia, Chorwacja – Bahrajn

• Mecze wtorkowe, grupa B: Włochy - Tunezja: 32:25 (17:11), Dania - Algieria 47:22 (20:11); grupa C: Francja - Katar 37:19 (18:10), Austria - Kuwejt 37:26 (18:16).

GRUPY MŚ

A: Niemcy, Czechy, Polska, Szwajcaria

B: Dania, Włochy, Algieria, Tunezja

C: Francja, Austria, Katar, Kuwejt

D: Węgry, Holandia, Macedonia Północna, Gwinea

E: Norwegia, Portugalia, Brazylia, Stany Zjednoczone

F: Szwecja, Hiszpania, Japonia, Chile

G: Słowenia, Islandia, Kuba, Republika Zielonego Przylądka

H: Egipt, Chorwacja, Argentyna, Bahrajn