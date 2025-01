Narodowy, czy może jednak Śląski?

"Władze federacji rozpoczęły rozmowy z operatorami różnych stadionów jeszcze w październiku ubiegłego roku. Dokonano skrupulatnej analizy otrzymanych ofert. Negocjacje z potencjalnymi gospodarzami meczów są na bardzo zaawansowanym etapie, który umożliwi – w najbliższym czasie – podjęcie ostatecznej decyzji" - ogłosił Polski Związek Piłki Nożnej. "Na ten moment nie podjęto jeszcze żadnej oficjalnej decyzji. Informacje krążące w przestrzeni publicznej należy traktować wyłącznie jako spekulacje medialne, które nie mają pokrycia w oficjalnych decyzjach zarządu PZPN" - podkreślono.

W poniedziałek pojawiły się medialne spekulacje, że w związku ze znaczącą podwyżką kosztów wynajmu PGE Narodowego, który do tej pory był "domem reprezentacji Polski", biało-czerwoni zaplanowane na ten rok mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 rozegrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

- Mogę jedynie powiedzieć, że nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji o zawieszeniu czy zakończeniu rozmów z PZPN. Jeżeli taką informację oficjalnie otrzymamy, to na pewno się do niej odniesiemy - odniosła się do spekulacji rzeczniczka prasowa PGE Narodowego Małgorzata Bajer.

Z kolei w oficjalnym komunikacie zarządu Spółki PL.2012+, operatora PGE Narodowego, poinformowano, że w listopadzie 2024 przestał obowiązywać aneks podpisany między Spółką PL.2012+ a PZPN do umowy zawartej w 2013 roku, a określającej szczegółowo zasady współpracy między stronami. Jednocześnie spółka zaprezentowała wykaz strat, jakich przysporzyła jej organizacja ostatnich meczów drużyny narodowej, a które wahały się między 0,8 a 1,6 mln złotych. Przekazano też, że dochód PZPN z tytułu sprzedaży biletów szacowany jest na kwotę 6-9 mln zł za każde spotkanie.

"Powyższe dane jasno wskazują, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy między stronami nie pokrywało rzeczywistych i całkowitych kosztów przeprowadzenia operacji meczowej. W ofercie współpracy na rok 2025 Spółka PL.2012+ zaproponowała PZPN kwotę czynszu wyższą o około 35 procent, tj. 1,89 mln w przypadku meczu pojedynczego, a 1,39 mln w przypadku meczu podwójnego. Spółka cały czas pozostaje w gotowości do prowadzenia negocjacji" - podkreślono.



Kadra narodowa występuje na PGE Narodowym od 13 lat. Obiekt został oddany do użytku kilka miesięcy przed mistrzostwami Europy 2012. Piłkarska inauguracja głównej polskiej areny tego turnieju (współorganizowanego z Ukrainą) miała miejsce 29 lutego 2012, a biało-czerwoni zremisowali w towarzyskim spotkaniu z Portugalią 0:0.

Łącznie reprezentacja na stadionie, który od 2021 roku dodatkowo nosi imię legendarnego trenera Kazimierza Górskiego, wystąpiła dotychczas 45 razy. Jej bilans to 26 zwycięstw, 12 remisów i siedem porażek. Bramki: 97-42 na korzyść polskich piłkarzy.

PAP



Na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski rozegrała 45 meczów

Fot. PAP/Leszek Szymański