Olaf Pieczkowski zdobył Oslo

W turnieju ITF M15 w Oslo wystąpiła spora grupa polskich tenisistów, jednak najlepiej spisał się Olaf Pieczkowski (LOTTO PZT Team/KT Jakubowo Olsztyn), który wygrał pierwszą imprezę singlową w tym roku. Olsztynianin, który był rozstawiony z numerem trzecim, na otwarcie wygrał z Norwegiem Leytonem Riverą 7:5, 6:2, potem po ponad trzech godzinach walki poradził sobie z Niemcem Lewie Lanem 6:7 (6-8), 7:5, 7:6 (7-2), by w ćwierćfinale ograć Norwega Hermana Hoeyeraala 7:6 (7-3), 6:0!

Szczególnie duże wrażenie wywarł wygrany do zera drugi set z Norwegiem, być może dlatego Filip Pieczonka (AZS Poznań), który miał być półfinałowym rywalem Pieczkowskiego, niespodziewanie zrezygnował z gry i wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiuje na uniwersytecie.

- W Oslo Pieczonka był jednym ze sporej grupy tenisistów, którzy na co dzień studiują w USA i grają tam w lidze uniwersyteckiej - wyjaśnia Robert Pieczkowski, ojciec Olafa. - Na przykład Norweg, którego mój syn ograł w ćwierćfinale, jest drugą rakietą tej ligi! A mimo to drugiego seta przegrał do zera.



