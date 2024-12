Liczy się tylko zwycięstwo

Gdyby w Bełchatowie olsztynianie wygrali 3:1, na co była duża szansa, wtedy dzisiaj Skra, Indykpol AZS i Ślepsk miałyby po 23 punkty. Niestety, Indykpol AZS w meczu ze Skrą nie potrafił „postawić kropki nad i”, w efekcie do zajmującej ósme miejsce drużyny z Bełchatowa traci cztery oczka, a dwa do Ślepska.

Sprawa jest zatem prosta - jeśli w sobotę olsztynianie zdobędą pełną pulę, wyprzedzą siatkarzy z Suwałk.

Jeśli w sobotę Indykpol AZS wzbogaci się o trzy punkty, wtedy jego kolejną mocną stroną może być... terminarz, bo w czterech następnych meczach zagra tylko z jednym mocnym rywalem (ZAKSA), natomiast w najgorszej sytuacji wydaje się być Skra, bo podejmie LUK oraz pojedzie do Gdańska i Suwałk.

Oto najbliższe mecze tych trzech ekip, 17. kolejka: Stilon - Skra, Indykpol AZS - Ślepsk; 18. kolejka: ZAKSA - Indykpol AZS, Ślepsk - Stilon, Trefl - Skra; 19. kolejka: Skra - LUK, Trefl - Ślepsk, Indykpol AZS - Będzin; 20. kolejka: Stal - Indykpol AZS, Ślepsk - Skra.

A wracając jeszcze do najbliższej kolejki, to ciekawie powinno być w Częstochowie, gdzie gospodarze (6. miejsce) podejmą ZAKSĘ (5.). Kibice już ostrzą sobie zęby do pojedynek atakujących, czyli Patrika Indry i Bartosza Kurka. Nudy zapewne nie będzie też w Rzeszowie, gdzie zagra mistrz Polski. Jastrzębianie ostatnio sensacyjnie we własnej hali przegrali z Barkomem, więc teraz będą chcieli się odkuć, co może być o tyle łatwe, że w Resovii na pewno nie zagrają Bartosz Bednorz i Paweł Zatorski, a występ Stephena Boyera jest pod dużym znakiem zapytania.

* 17. kolejka, piątek: Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (20.30); sobota: Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel (14.45), Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki (17.30), Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie (20.30); niedziela: Trefl Gdańsk - Bogdanka LUK Lublin (14.45), PGE Projekt Warszawa - Nowak-Mosty MKS Będzin (17.30), PSG Stal Nysa - GKS Katowice (20.30); Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów 1:3 (25:19, 20:25, 20:25, 23:25).

ARTUR DRYHYNYCZ



PO 16 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 41 44:17

2. Projekt 38 44:18

3. Warta 36 40:19

4. LUK 32 37:23

5. ZAKSA 31 35:27

6. Norwid 29 37:31

7. Resovia 28 37:32

8. Skra* 28 35:32

----------------------------------

9. Ślepsk 23 34:35

10. Indykpol AZS 21 28:32

11. Trefl 20 31:38

12. Stilon* 19 27:40

13. Stal 12 21:41

----------------------------------

14. Będzin 12 20:40

15. Barkom 11 23:40

16. Katowice 6 17:45

* mecz więcej