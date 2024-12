Szczęście było na wyciągnięcie nogi

FUTSAL\\\ Gdyby AZS UWM High Heels, beniaminek Ekstraligi, wygrał z AZS AWF Warszawa, wtedy strata olsztynianek do bezpiecznego miejsca w tabeli zmalałaby do jednego punktu. Niestety, dwie minuty przed końcem warszawianki doprowadziły do remisu.

* AZS UWM High Heels Olsztyn - AZS AWF Warszawa 2:2 (1:1)

0:1 - Waszczuk (16), 1:1 - Klonowska (20), 2:1 - Cwalińska (36), 2:2 - Ogonowska (38)

AZS UWM: Bogacka - Pietruczuk, Siwicka, Łobocka, Klonowska oraz Dąbrowska, Krygier, Ścisłowska, Pietruczuk, Szumska, A. Cwalińska, Gieroś, O. Cwalińska, Łapińska



Rozegrany w Olsztynie mecz miał olbrzymi ciężar gatunkowy, bowiem spotkały się dwa zespoły sąsiadujące w tabeli. Na dodatek warszawianki zajmowały ostatnie bezpieczne miejsce, natomiast olsztynianki były na pierwszym miejscu spadkowym z czteropunktową stratą. Gdyby AZS UWM wygrał, wtedy przewaga AZS AWF zmalałaby do jednego oczka. No i szczęście było blisko, ponieważ cztery minuty przed końcem olsztynianki objęły prowadzenie 2:1. Niestety, dwie minuty później zespół ze stolicy doprowadził do remisu. W efekcie obie ekipy zdobyły po punkcie - w każdym innym meczu, oczywiście poza Wierzbowianką - taki wynik byłby sukcesem beniaminka ze stolicy Warmii i Mazur, ale tym razem w olsztyńskiej ekipie wielkiej radości nie było.

- Czujmy niedosyt - stawia sprawę jasno Aleksandra Kojadyńska, trenerka olsztynianek. - Bo to my byłyśmy lepszym zespołem, który miał więcej okazji bramkowych i powinien wygrać to spotkanie. Rywalki mocno się broniły i też tworzyły sytuacje, a w końcówce doprowadziły do remisu. Szkoda, że nie mamy trzech punktów, ale z drugiej strony dobrze chociaż, że rywal nie uciekł nam na kolejne trzy oczka.

* Inne wyniki 10. kolejki: AZS UAM Poznań - AZS UW Warszawa 2:3, Słomniczanka Słomniki - FC 2016 Siemianowice Śląskie 5:2, Rolnik Biedrzychowice - Nowy Świt Górzno 1:6, Rekord Bielsko-Biała - AZS UJD Częstochowa 6:2, AZS UJ Kraków - Wierzbowianka Wierzbno 9:1.



PO 10 KOLEJKACH

1. Nowy Świt 30 83:14

2. AZS UJ 25 34:17

3. Rekord 25 46:13

4. Słomniczanka 20 47:14

5. AZS UW* 18 37:22

6. Rolnik* 15 32:22

7. AZS UJD 10 27:43

8. Siemianowice 9 26:52

9. AZS UAM 9 25:37

10. AZS AWF 8 23:49

----------------------------------

11. AZS UWM 4 16:47

12. Wierzbowianka 0 11:77

* mecz mniej