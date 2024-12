Bez kobiet i Mariusza, więc medali było mniej

Tym razem reprezentacja Stowarzyszenia Masters Olsztyn pojechała na mistrzostwa w okrojonym składzie. - Niestety, nie było z nami żadnej dziewczyny, a poza tym skład też nie należał do najmocniejszy - ocenił Jacek Łuczak, który w Suwałkach cztery razy stanął na podium (dwa razy indywidualnie i dwa razy w sztafetach) - Cóż, coraz słabiej jest ze sportem amatorskim w naszym mieście...

Olsztyńscy mastersi ostatecznie wywalczyli 36 medali, jednak ich dorobek byłby znacznie większy, gdyby do Suwałk pojechał Mariusz Gabiec (rok temu w Łodzi wywalczył cztery złota i srebro).