Czołówka straciła punkty, więc Legia się cieszy

Jarosław Mroczek od dawna chce sprzedać Pogoń Szczecin, ale „chcieć” nie oznacza „móc”. Teraz jednak pojawił się podobno odpowiedni kandydat (czyli z odpowiednio grubym portfelem). Według Piotra Koźmińskiego z serwisu goal.pl jest to kanadyjski milioner Alex Haditaghi.

Przyszły właściciel Pogoni prowadzi interesy w Hiszpanii, Grecji i Turcji (nieruchomości), a w jego imieniu szczecińskim klubem miałby zarządzać Turek Tanem Kesler (do niedawna związany z Hull City)

Według Koźmińskiego „sprawy są bardzo zaawansowane i wszystko się powinno wyjaśnić w ciągu najbliższych dni. Sprzedaż klubu Kanadyjczykowi nie jest jeszcze przesądzona, ale ten wariant należy uznać za prawdopodobny”.

Trzeba jednak dodać, że Kanadyjczyk nie jest jedyną opcją, bo przejęciem klubu są też zainteresowani kupcy znad Wisły.

Ile nowy właściciel miałaby zapłacić za Pogoń? Podobno około 20 milionów euro, ale to nie wszystko, bo sporo musiałby jeszcze wyłożyć na wzmocnienie zespołu, który obecnie jest dopiero na ósmym miejscu w tabeli.

Im szybciej nastąpi zmiana właściciela, tym dla Pogoni lepiej, bo jeśli sprawa będzie się przeciągać, wtedy klub się kadrowo nie wzmocni, tylko osłabi. Na przykład Szczecin może opuścić Grek Efthymios Koulouris (12 goli w 18 meczach), którym ponoć zainteresowany jest Panathinaikos Ateny.

* Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1 (Luka Zahovič 4, Kamil Lukoszek 14 - Afonso Sousa 13)

* Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1:0 (Bohdan Wjunnyk 41)

* Piast Gliwice - Cracovia 0:0

* Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok 1:1 (Mateusz Cholewiak 38 - Nené 64)

* Radomiak Radom - GKS Katowice 1:1 (Leonardo Rocha 49 - Sebastian Bergier 20)

* Raków Częstochowa - Motor Lublin 2:2 (Władysław Koczerhin 10, Jean Carlos Silva 90 - Kaan Caliskaner 32, Samuel Mráz 73)

* Widzew Łódź - Stal Mielec 2:1 (Kamil Cybulski 22, Imad Rondić 85 - Piotr Wlazło 40 k)

* Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0:3 (Sergio Barcia 17, Bartosz Kapustka 26 k, Ryōya Morishita 31)

* Korona Kielce - Pogoń Szczecin 9 grudnia, 19:00

PO 18 KOLEJKACH

1. Lech 38 33-14

2. Raków 36 25-11

3. Jagiellonia 35 32-25

4. Legia 32 36-23

5. Cracovia 31 36-28

6. Górnik 30 26-20

7. Motor 28 27-30

8. Pogoń* 26 25-21

9. Widzew 25 24-25

10. Katowice 23 27-25

11. Piast 22 18-18

12. Stal 19 19-24

13. Zagłębie 19 16-27

14. Puszcza 18 17-26

15. Radomiak* 17 21-25

--------------------------------

16. Korona* 17 15-27

17. Lechia 14 18-33

18. Śląsk* 10 13-26

* mecz mniej