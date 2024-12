Pajor: to najszczęśliwszy dzień w mojej karierze

"Moim marzeniem i celem zawsze był awans na duży turniej z reprezentacją Polski. To najszczęśliwszy dzień w mojej karierze" - powiedziała piłkarka Ewa Pajor, która strzeliła gola w wygranym 1:0 meczu z Austrią. Biało-czerwone pierwszy raz w historii wystąpią w mistrzostwach Europy.

W pierwszej fazie baraży polskie piłkarki wyeliminowały Rumunię i żeby awansować na Euro 2025 musiały pokonać reprezentację Austrii w dwumeczu. W pierwszym spotkaniu w Gdańsku biało-czerwone wygrały 1:0, a w rewanżu ponownie triumfowały. Starcie było wyrównane, lecz w doliczonym czasie Polki wykorzystały błąd rywalek. Pajor strzeliła 64. gola w 94. występie w reprezentacji.

"To niezwykły moment. Moim marzeniem i celem zawsze był awans na duży turniej z reprezentacją Polski. Gra z orzełkiem na piersi to największe wyróżnienie i duma. To najszczęśliwszy dzień w mojej karierze" - wyznała w rozmowie z TVP Sport.

We wtorek Pajor obchodziła 28. urodziny, więc ma dodatkowy powód do świętowania.

"To coś pięknego i niesamowitego. To najlepszy prezent na świecie, że mogę być tutaj w tym dniu, z tą niesamowitą drużyną, wygrać mecz i cieszyć się z tego, że awansowałyśmy na mistrzostwa Europy. Cała ta drużyna i sztab na to zasłużyła" - oznajmiła napastniczka.

Seniorska reprezentacja Polski kobiet nigdy wcześniej nie uczestniczyła w mistrzostwach Europy. Kadra trenerki Niny Patalon będzie jedną z 16 drużyn, które wystąpią na Euro 2025 w Szwajcarii.

"Wszystkie czekałyśmy na to bardzo długo. Cała kobieca piłka czekała na to, żeby jechać na mistrzostwa Europy. Taki cel sobie założyłyśmy, gdy trzy lata temu kadrę objęła trenerka Nina Patalon. Jestem niesamowicie wzruszona, przeszczęśliwa i dumna z tego zespołu. To coś pięknego" - podkreśliła Pajor.

Mecz w Wiedniu oglądali także polscy kibice, którzy razem z piłkarkami cieszyli się z awansu.

"Jestem cała w emocjach. Kibice, którzy byli tu na stadionie mocno nas wspierali" - dodała zawodniczka Barcelony.

Euro 2025 odbędzie się w ośmiu miastach na ośmiu stadionach w Bazylei, Bernie, Genewie, Zurychu, St. Gallen, Lucernie, Sionie i Thun.(PAP)