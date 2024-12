Szczęsny już dwa miesiące bez gry

W poniedziałek mijają dwa miesiące od podpisania przez Wojciecha Szczęsnego kontraktu z FC Barceloną. Choć polski bramkarz nie rozegrał do tej pory ani minuty, to może się to zmienić we wtorek w meczu przeciwko RDC Mallorca, wobec słabszej dyspozycji Inakiego Peny, jego głównego konkurenta.