Prezes PZPN wzburzony zachowaniem kibiców Omonii

Prezes PZPN Cezary Kulesza wyraził oburzenie zachowaniem kibiców Omonii Nikozja, którzy w trakcie czwartkowego meczu Ligi Konferencji z Legią wywiesili baner informujący, że 17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę. Zaapelował do UEFA o wyciągnięcie konsekwencji.

"Jestem wzburzony skandalicznym zachowaniem kibiców Omonii Nikozja. Apeluję do naszych partnerów w UEFA o wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec autorów prowokacji wymierzonej w nasz kraj. Stanowczo protestuję przeciwko zakłamywaniu historii i obrażaniu Polaków" - przekazał w mediach społecznościowych Kulesza.

Oprócz wielkiego baneru na trybunach były także transparenty przedstawiające postać Józefa Stalina i komunistyczne symbole - sierp i młot, czerwone gwiazdy. Nie zabrakło także Che Guevary.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wystosuje w tej sprawie list do władz cypryjskiego klubu. "To jest coś niedopuszczalnego, żeby stosować tego typu oprawę i żeby nikt na to nie zareagował. Czekamy na mocną decyzję władz klubu, ale ja również uważam, że władze miasta powinny zareagować" - powiedział Trzaskowski.

Do sprawy odniósł się także minister sportu Sławomir Nitras, który w rozmowie z Polsat News stwierdził, że "polityki nie powinno być w ogóle na arenach sportowych". "To jest obraźliwe wobec całego polskiego społeczeństwa, wszystkich warszawiaków. Warszawa nie była wyzwolona przez Armię Czerwoną, a zniewolona. To ewidentna prowokacja cypryjskich lub rosyjskich kibiców" - ocenił.

Jego zdaniem interweniować powinien polski ambasador na Cyprze. "To jest coś niebywałego, na pewno powód do dyplomatycznej interwencji i powód do bardzo zdecydowanych działań ze strony UEFA. Władze klubu z Nikozji i Cypru powinny Polaków przeprosić" - podkreślił Nitras.

Komunikat w tej sprawie wydał również Instytut Pamięci Narodowej. "W związku z oprawą stadionu przygotowaną przez kibiców Omonia Nikozja na mecz z Legią Warszawa w dniu 28 listopada 2024 r. stwierdzamy z żalem, że kibice cypryjscy nie dysponują wiedzą o prawdziwym charakterze działań Armii Czerwonej na ziemiach polskich" - napisał IPN w komunikacie.

IPN zaznaczył też, że przekaże do Nikozji przetłumaczone na język angielski materiały edukacyjne IPN dotyczące "wyzwolenia" Polski przez Armię Czerwoną. Zachęca także do zapoznawania się z tekstami dotyczącymi działań Sowietów na zajmowanych terenach, które publikuje na swojej stronie internetowej.

Na boisku Legia zwyciężyła 3:0 i odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Konferencji. Stołeczny zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli, za również mającą komplet punktów Chelsea Londyn.(PAP)