Wiosną dwie polskie drużyny zagrają w pucharach

Legia i Jagiellonia po czterech kolejkach fazy zasadniczej Ligi Konferencji są praktycznie pewne, że wiosną nadal będą uczestniczyć w tych rozgrywkach. Ekipa z Warszawy może się już szykować do 1/8 finału, a białostoczanie są tego bliscy. Takiej sytuacji w polskim futbolu nie było od 2012 roku.

Chelsea Londyn i Legia z kompletem 12 punktów otwierają tabelę zbiorczą Ligi Konferencji po czterech z sześciu serii meczów. Jagiellonia jest trzecia z dorobkiem 10 pkt, a tyle samo zgromadziły do tej pory Rapid Wiedeń i Vitoria Guimaraes. To pięć zespołów, które nie zaznały jeszcze smaku porażki.

Według wyliczeń serwisu Football Meets Data, prowadząca drużyna angielska jest jedyną, która na pewno nie tylko awansuje do fazy pucharowej, ale i zagra od razu w 1/8 finału LK. W przypadku Legii, po analizie tysięcy możliwych wyników do końca fazy ligowej, ten procent wynosi 99, więc piłkarze trenera Goncalo Feio mogą się w zasadzie też od razu szykować do zaplanowanego na 6 i 13 marca dwumeczu o ćwierćfinał.

W przypadku Jagiellonii pewny jest udział w barażu o 1/8 finału, a szanse na miejsce w "ósemce" fazy zasadniczej wynoszą 77 proc. Co ciekawe, większe - według tego serwisu - ma szósta Fiorentina, ale to zależy w dużym stopniu od kalendarza rozgrywek.

Legię, która w fazie zasadniczej nie straciła gola, czekają jeszcze starcia ze szwajcarskim FC Lugano przed własną publicznością i z Djurgarden IF w Sztokholmie, a zespół z Białegostoku zagra kolejno FK Mlada Boleslav w Czechach i Olimpiją Lublana na swoim obiekcie.

W fazie zasadniczej Ligi Konferencji, która zakończy się 19 grudnia, każda z 36 drużyn rozegra po sześć spotkań - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe odpadną z rywalizacji.

Po raz ostatnie dwie polskie drużyny w rozgrywkach UEFA na wiosnę uczestniczyły w sezonie 2011/12. Wtedy fazę grupową Ligi Europy przeszły Legia i Wisła Kraków. W 1/16 finału warszawie ulegli w dwumeczu Sportingowi Lizbona (2:2, 0:1), a "Biała Gwiazda" nie sprostała Standardowi Liege (0:0, 1:1, decydował gol zdobyty na wyjeździe).(PAP)