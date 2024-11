Cenne zwycięstwo olsztyńskich siatkarzy

* Barkom Każany Lwów - Indykpol AZS Olsztyn 1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 17:25)

MVP: Szymon Jakubiszak

Początek meczu był wyrównany, chociaż w pewnym momencie Barkom osiągnął dwupunktową przewagę. Na krótko jednak, bo olsztynianie szybko odrobili straty, m.in. po asie Hadravy.

Natomiast po asie Karlitzka Indykpol AZS odskoczył na trzy punkty (15:12), po czym po autowym ataku Tupczija było 18:14. Wydawało się, że jest już po secie, tymczasem lwowianie zdobyli pięć punktów z rzędu! Końcówka należała jednak do olsztynian - 24. punkt zdobył Jakubiszak, a w kolejnej akcji Tupczi trafił w antenkę - duża w tym była zasługa mocno bitej zagrywki Karlitzka.

Drugi set zaczął się od bloku na Cieśliku oraz dwóch asach Tupczija, w efekcie trener Marcin Mierzejewski wziął czas, po którym... Barkom zdobył czwarty punkt. Nie tak to miało wyglądać, oczywiście z olsztyńskiego punktu widzenia.

Po chwili Jakubiszak wygrał przepychankę na siatce, dzięki czemu na tablicy wyników pojawił się remis 7:7.

Po asie Szerszenia było 12:11, ale po chwili i bloku na Karlitzku było już 13:12 dla Barkomu. Mało tego, bo Hadrava nie poradził sobie z potrójnym blokiem, dzięki czemu Ukraińcy wygrywali już 15:12. Po asie Hadravy było jednak 16:16, a po asie Jakubiszaka 19:18 dla zespołu z Olsztyna. Przy stanie 22:22 Fasteland, środkowy Barkomu, zaatakował w aut, ten sam zawodnik zepsuł zagrywkę przy 23:23, po czym decydującą kontrę wykorzystał Karlitzek.

Trzeci set zaczął się od serii błędów obu zespołów - przy remisie 8:8 goście z Olsztyna mieli na koncie już pięć nieudanych serwisów!

Dobrze natomiast funkcjonował olsztyński blok - w ten sposób zapunktowali Szerszeń i Karlitzek, a po asie Cieślika Indykpol AZS wreszcie objął prowadzenie (10:9).

Na krótko jednak, bo po bloku na Szerszeniu to Barkom wygrywał 16:14. A gdy w ataku pomylił się Hadrava, wtedy strata Indykpolu AZS wzrosła do trzech punktów (18:15). W końcówce oba zespoły efektowne akcje, zwłaszcza w obronie, przeplatały atakami, po których piłka szybowała pod sufitem. Na dodatek przy stanie 23:21 Karlitzek przekroczył linię podczas zagrywki, a w następnej akcji Hadrava rozbił się o ukraiński blok.

Czwarty set już tak zacięty nie był - Indykpol AZS szybko odskoczył na bezpieczną odległość (10:5), a po chwili było jeszcze lepiej (15:8). Inna sprawa, że w Barkomie z powodu jakiegoś urazu nie grał już Tupczi, zdecydowanie najgroźniejszy siatkarz ukraińskiego plusligowca.

Ostatecznie Indykpol AZS bez kłopotów dotarł do mety, a Barkom zrobił duży krok w kierunku spadku z PlusLigi.

* W środę zostanie rozegrany - także zaległy z 8. kolejki - mecz Nowak-Mosty MKS Będzin - Ślepsk Malow Suwałki.