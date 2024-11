Krótko o piłce

>>> Norweski napastnik Manchesteru City Erling Haaland po przekroczeniu szwajcarskiej granicy może zostać zatrzymany i przewieziony na jeden dzień do... więzienia za niezapłacony mandat.

Według norweskiego dziennika „Dagbladet” i szwedzkiego „Aftonbladet” - powołujących się na szwajcarskie źródła - powodem jest niezapłacony od dłuższego czasu mandat w wysokości 60 franków szwajcarskich.

Nie sprecyzowano za co go otrzymał i kiedy, ale pomimo wielu monitów dotychczas go nie zapłacił. Piłkarz odmówił komentarza na ten temat.

Powodem częstych wizyt w tym kraju jest jego ojciec Alf-Inge Haland, który od roku po wyprowadzeniu się z Norwegii ze względów podatkowych mieszka tu na stałe.

Jak skomentował „Dagbladet”, nie powinna to być duża suma do zapłacenia dla piłkarskiego milionera i raczej szybko to zrobi, ponieważ wiosną Manchester City może spotkać się z Young Boys Berno, więc przyjazd do Szwajcarii będzie nieunikniony.

>>> Cristiano Ronaldo zdobył dwie bramki dla saudyjskiego Al-Nassr w wygranym 3:1 wyjazdowym meczu z katarskim zespołem Al-Gharafa w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Drużyna portugalskiego piłkarza zapewniła sobie awans do 1/8 finału.

39-letni Ronaldo imponuje skutecznością. 15 listopada w Porto strzelił dwa gole w meczu Ligi Narodów z Polską (5:1) i powiększył dorobek w reprezentacji do 135 trafień, śrubując własny rekord świata.

Do niego należy również strzelecki rekord Ligi Mistrzów - 140 bramek zdobytych w barwach Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn.

W całej karierze Portugalczyk strzelił 913 goli, z czego 18 w 22 meczach obecnego sezonu.

Portugalczyk ma jednak kłopoty, bo - jak napisał angielski tabloid "The Sun" - został pozwany przez lekarza medycyny estetycznej za rzekomo niezapłacony rachunek na kwotę 40 tys. funtów.

Doktor Roshan Ravindran - znany jako doktor Rosh - twierdzi, że 39-letni były piłkarz Manchesteru United jest mu winien pieniądze za zabiegi, którym został poddany, gdy grał na Old Trafford w latach 2021 i 2022.

Dr Rosh pracuje jako dermatolog i prowadzi dwie praktyki w Manchesterze i Londynie. Jego specjalnością są zabiegi z użyciem botoksu i lifting brwi. Lekarz nie wspomina o 30-letniej partnerce piłkarza Georginie Rodríguez, ale w oświadczeniu czytamy, że pracował on dla Ronaldo „oraz członków jego rodziny i otoczenia” w jednej ze swoich klinik.

Dziennik utrzymuje, że Rosh cieszy się ogromnym szacunkiem i jest cichym ekspertem stojącym za takimi postaciami, jak najważniejsi politycy, rodziny królewskie, gwiazdy sportu i ikony Hollywood. Jest bez wątpienia wyborem numer jeden jeśli chodzi o zabiegi takie jak botoks i wypełniacze.

>>> Adam Buksa zdobył bramkę dla FC Midtjylland w wygranym 1:0 meczu na własnym stadionie z Silkeborgiem w lidze duńskiej. To jego piąty gol w bieżącym sezonie.

Drużyna polskiego napastnika zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując FC Kopenhaga. Oba zespoły mają po 30 punktów, ale piłkarze ze stolicy mają lepszy bilans bramek.

Buksa, 20-krotny reprezentant Polski, wystąpił na tegorocznym Euro - strzelił gola w przegranym 1:2 meczu z Holandią. Po turnieju w Niemczech przeszedł z francuskiego RC Lens do Midtjylland. W poprzednim sezonie był wypożyczony do tureckiego Antalyasporu, gdzie strzelił w lidze 16 goli.

>>> Na zakończenie 17. kolejki I ligi Miedź Legnica zremisowała 2:2 (1:1), z Wisłą Płock.

PO 17 KOLEJKACH

1. Bruk-Bet 39 38:13

2. Arka 34 37:14

------------------------------

3. Miedź* 34 33:14

4. Wisła P. 30 29:24

5. Ruch 28 23:18

6. Wisła K.* 26 30:15

------------------------------

7. ŁKS 26 26:17

8. Stal R. 26 30:22

9. Górnik 26 26:23

10. Polonia 24 18:19

11. Znicz 22 23:23

12. Warta 19 14:26

13. Odra 15 14:32

14. Tychy 14 10:20

15. Kotwica 14 13:29

------------------------------

16. Chrobry 13 14:34

17. Stal SW. 11 14:33

18. Pogoń 9 17:33

* mecz zaległy

>>> Trener trzecioligowej Viktorii Kolonia Olaf Janssen będzie pierwszym szkoleniowcem w Niemczech z przypiętym mikrofonem podczas meczu ligowego. Kibice będą mogli usłyszeć jego uwagi 8 grudnia w trakcie transmisji spotkania z VfL Osnabrueck.

Mikrofony przypięte trenerom lub zawodników są powszechne przede wszystkim w Ameryce Północnej, m.in. w hokeju, koszykówce czy futbolu amerykańskim. Natomiast jest to całkowita nowość dla niemieckich kibiców piłki nożnej.