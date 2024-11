Spora szansa na komplet punktów

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn sprawili sporą niespodziankę na otwarcie 13. kolejki PlusLigi. Zawodnicy prowadzeni przez Marcina Mierzejewskiego pokonali przed własną publicznością Bogdankę LUK Lublin 3:0. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur trzy razy musiała odrabiać kilkupunktowe straty i trzykrotnie zrobiła to z nawiązką. Statuetkę MVP otrzymał Pawaeł Cieślik.

– Zagraliśmy kolejny dobry mecz. Ja nie skupiałbym się na wyniku, ale na dobrym poziomie gry. Jestem zadowolony z tego, w jaką to stronę idzie – stwierdził Marcin Mierzejewski na antenie Radia UWM FM.

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w niedzielę odbyli jeden trening, a w poniedziałkowy poranek wyruszyli w długą, bo liczącą ponad 500 kilometrów podróż do Tarnowa, gdzie dzisiaj rozegrają zaległe spotkanie z 8 kolejki. Patrząc na pozycję w tabeli obu ekip (Barkom Każany – 15., Indykpol AZS – 12. miejsce), wtorkowa konfrontacja będzie niezwykle ważna zarówno dla drużyny z Ukrainy, jak i zawodników ze stolicy Warmii i Mazur.

Drużyna prowadzona przez Ugisa Krastinsa w tym sezonie wygrała tylko dwa razy, pokonując Steam Hemarpol Norwid Częstochowa (3:0) i Trefla Gdańsk (3:2). „Nietoperze” zanotowali aż 10 porażek, ulegając w ostatniej kolejce ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle 1:3.

Najlepiej punktującym siatkarzem w ekipie Barkomu Każany jest atakujący Vasyl Tupchii – zdobył do tej pory 197 pkt. (dla porównania, Nicolas Szerszeń ma ich 161). W przyjęciu trzeba uważać także na Ilie Kovalova (135 pkt.) oraz Märt Tammearu. Na środku dobrze radzą sobie Rune Fasteland i Andrii Rohozhyn, a o dystrybucje piłek dba Deniss Petrovs.

Obie drużyny mają tyle samo zwycięstw w historii bezpośrednich pojedynków – 2:2. Ostatni mecz zakończył się wygraną Barkomu Każany 3:0. Co będzie zatem najważniejsze dla akademików z Kortowa podczas wtorkowego meczu?

- W PlusLidze jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Jest więc to dobry prognostyk na wtorkową rywalizację. Mam nadzieję, że utrzymamy dobrą dyspozycję, ponieważ od trzech spotkań gramy lepszą siatkówkę. Idziemy w dobrą stronę, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jedno zwycięstwo nic nie znaczy. Może też być tak, że to Barkom zagra tak, jak my w piątek i to oni wygrają. Tak więc musimy zachować spokój i koncentrację, lecz ostatnie zwycięstwo dodaje nam mentalu – mówi Nicolas Szerszeń.