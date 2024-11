Męki Warmii w Wejherowie

* Szczypiorniak Olsztyn - SPR Wybrzeże I Gdańsk 25:37 (12:16)

Bramki dla Szczypiorniaka: Kamiński 2, Ośko 2, Bartczak 1, Ziejewski 4, Pałasz 3, Domagalski 4, Kaczmarek 4, Frydrychowicz 3, Strączek 3



W 3. minucie po rzucie Ziejewskiego olsztynianie prowadzili 2:1, po czym... stracili siedem bramek z rzędu i było po balu.

* Tytani Wejherowo - Warmia Energa Olsztyn 33:34 (17:15)

Bramki dla Warmii: Reichel 5, Gregorski 1, Safiejko 2, Drobik 3, Przysiek 4, Cemka 2, Sikorski 3, Łapiński 1, Skiba 5, Ostrówka 3, Dzido 5

- Horror z happy endem - ocenił Mateusz Antolak, trener Warmii. - Bardzo trudne warunki postawili nam gospodarze, w efekcie cały ten mecz był na styku, bramka za bramkę. Na koniec przełamaliśmy to konsekwencją gry w ataku.

Z tym „cały mecz był na styku” to olsztyński trener trochę przesadził, bowiem po 13 minutach gospodarze wygrywali aż czterema bramkami (7:3). Sześć minut później po rzucie Skiby goście po raz pierwszy wyszli na prowadzenie (9:8) i dopiero od tego momentu wynik „był na styku”, chociaż z niewielkim wskazaniem na ekipę z Wejherowa, która kilka razy odskoczyła na dwa trafienia (17:15, 21:19, 27:25, 32:30). Końcówka należała jednak do Warmii, a decydującą o zwycięstwie bramkę zdobył Skiba.



* Sambor Tczew - Aqua-Instal Jeziorak Iława 23:33 (11:17)

Bramki dla Jezioraka: Maliński 1, J. Dembowski 4, Jaworski 3, Svanberg 1, Kondracki 3, Konkel 6, Sonnenfeld 5, P. Dembowski 3, Raczkowski 3, Makowski 3, Skowroński 1

Sambor prowadził 1:0 i 4:3, po czym sprawę w swoje ręce wzięli iławianie, którzy równym tempem zmierzali do zwycięskiego finału, zdobywając bramki cały seriami

* MKS Grudziądz - Jedynka Morąg 39:25 (20:9)

Po 12 minutach goście prowadzili 6:4, osiem minut było 9:8 dla Grudziądza, po czym zaczął się morąski dramat, bo ostatnie dziesięć minut przed przerwą Jedynka przegrała 1:11!

W drugiej połowie MKS nie tylko utrzymał wysokie prowadzenie, ale jeszcze kilka bramek do niego dorzucił.



* Inne wyniki 9. kolejki: Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz - USAR Kwidzyn 40:28 (17:12), KPR Gryfino - SMS ZPRP Kwidzyn 40:45 (18:19), SMS ZPRP II Płock - Sparta Oborniki 36:36 (18:15).