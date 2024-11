Niedziela w Uranii, czyli derby Olsztyna

Jeszcze niedawno kibice mogli pasjonować się meczem reprezentacji Polski, która jak pierwsza biało-czerwona kadra wystąpiła w nowej Uranii. Zawodnicy prowadzeni przez Marcina Lijewskiego jedynie zremisowali, i to szczęśliwie, z Izraelem, jednak znacznie lepiej spisali się kibice, którzy szczelnie wypełnili trybuny.

Teraz jednak wracamy do swojego podwórka, bo przed nami derby Olsztyna. Gospodarzem niedzielnego meczu jest bardziej utytułowana Warmia Energa, która od początku sezonu zapowiada walkę o czołowe lokaty. Po drugiej stronie jest młody zespół Szczypiorniaka, w dużej mierze oparty na zdolnych juniorach, którzy dopiero zdobywają doświadczenie w seniorskiej piłce ręcznej.

W ubiegłym sezonie Szczypiorniak przegrał wszystkie mecze, ale dzięki reorganizacji ligi ponownie gra w pierwszoligowych rozgrywkach. Ponieważ z zespołu odeszło kilku kluczowych zawodników (w tym Jakub Ostrówka do Warmii – red.), wiadomo było, że zadaniem podopiecznych Konstantego Targońskiego i Krzysztofa Maciejewskiego będzie zbieranie doświadczenia i zdobycie jak największej zdobyczy punktowej. Do tej pory Szczypiorniak odnotował jedno zwycięstwo - w 5. kolejce nad Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz (27:26). Stało się to między innymi dzięki dobrej postawie Mirosława Ośki, swojego wychowanka i byłego zawodnika Warmii, który swoim doświadczeniem mógłby obdzielić większość młodego zespołu.

Warmia Energa Olsztyn ma za sobą cenne wyjazdowe zwycięstwo z KPR Gryfino, które miało poprawić humory po porażce na własnym parkiecie z MKS Grudziądz (33:34). Przegrana z zespołem z Grudziądza, wzmocnionym wypożyczonymi zawodnikami superligowego MMTS-u Kwidzyn, sprawiła, że podopieczni duetu trenerskiego Mateusz Antolak/Marcin Malewski stracili dystans do liderującego Jezioraka Iława, z którym rozegrają ostatni mecz w pierwszej rundzie (w styczniu). Obecnie zajmują czwartą lokatę i do niepokonanego zespołu z Iławy tracą pięć punktów.

Reichel i spółka w ostatnim czasie leczą rany, co podkreśla m.in. Piotr Dzido. - Przerwa w rozgrywkach była dla nas zbawienna, ponieważ mieliśmy kilka urazów, które w tym czasie udało się zaleczyć. To na pewno będzie bardzo ważne w kontekście spotkania ze Szczypiorniakiem – podkreśla znajdujący się w wysokiej formie kapitan zespołu. Niezdolni do gry są nadal: Maksymilian Chyła, Michał Derdzikowski i Marcin Malewski. Ostatni mecz pokazał jednak, że zmiennicy potrafią wnieść swoją cegiełkę do kolejnych zwycięstw i dać oddech liderom.

Faworytem derbowego spotkania jest zdecydowanie Warmia Energa, która jeszcze nie przegrała w seniorach ze Szczypiorniakiem. Doświadczenie jest zdecydowanie po jej stronie, ale póki piłka w grze, wynik jest otwarty.

Gospodarze przygotowali atrakcję dla dzieci. Po meczu na parkiecie odbędzie się trening dla dzieci pn. Kids Camp powered by Energa.

* Sobota: USAR Kwidzyn - Sambor Latocha Agropom Tczew (15), Sparta Oborniki - Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz (16), Aqua-Instal Jeziorak Iława - Tytani Wejherowo (17), Wybrzeże I Gdańsk - KPR Gryfino (17), SMS ZPRP Kwidzyn - Bodega Grudziądz (17); niedziela: Warmia Energa Olsztyn - Szczypiorniak Olsztyn (16), Jedynka KODO Morąg - SMS ZPRP II Płock (18).