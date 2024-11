Kto zatańczy na Balu Sportowca?

1954 rok był kolejnym ciekawym rokiem w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I tak Katowice wciąż były Stalinogrodem, Zakładom Metalurgicznym w Nowej Hucie nadano imię Włodzimierza Lenina, wprowadzono dni bezmięsne i półmięsne w zakładach żywienia zbiorowego, w Wyścigu Pokoju biało-czerwoni kolarze zajęli zespołowo drugie miejsce, a w pierwszym plebiscycie „Głosu Olsztyńskiego” najpopularniejszym sportowcem województwa olsztyńskiego został Ryszard Woliński, sprinter Lechii Olsztyn.

Od tego czasu minęło 70 lat, po śląskim Stalinogrodzie, Hucie Lenina czy obowiązkowych dniach bezmięsnych nie ma już śladu, natomiast nasz plebiscyt - chociaż starszy już z niego pan - wciąż nuci sobie „chociaż już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj”.

Do tej pory w „złotej” plebiscytowej dziesiątce laureatów znalazło się 267 sportowców, spośród których bezkonkurencyjny jest Krzysztof Hołowczyc (aż 10 plebiscytowych triumfów), który wyprzedza Karola Jabłońskiego (6), Mariana Bublewicza (5) oraz Konrada Bukowieckiego i Danutę Sobieską-Wierzbowską (po 5).

O tym, kto tym razem zostanie najpopularniejszym sportowcem Warmii i Mazur, przekonamy się 1 marca w hotelu Omega, gdzie odbędzie się tradycyjny Bal Sportowca. Weźmie w nim udział „złota” plebiscytowa dziesiątka oraz zwycięzcy kategorii sms-owych:

* Sportowiec bez Barier

* Sportowy Talent Roku

* Sportowe Wydarzenie Roku

* Biegacz Roku

* Piłkarz Roku

* Klub Roku

* Najpopularniejszy Instruktor/Trener personalny

* Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia

* Najpopularniejsza Stadnina

* Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki

* Najpopularniejszy sportowiec Olsztyna

* Najpopularniejszy sportowiec Powiatu Olsztyńskiego

Poza tym dziennikarze sportowi wybiorą Trenera, Sponsora i Działacza Roku, ale tu też jesteśmy otwarci na wasze propozycje.

Tradycyjnie w plebiscycie głosujemy za pomocą kuponów i sms-ów. O czym musimy pamiętać?

1. Na kuponach wpisujemy TYLKO sportowców umieszczonych na liście kandydatów (publikujemy ją poniżej).

2. Koniecznie trzeba wpisać 10 sportowców - kupony z mniejszą liczbą nazwisk lub ze sportowcami spoza listy nie będą uwzględniane przy liczeniu. Oczywiście na jednym kuponie nie można jednego kandydata wpisywać więcej niż raz. Można natomiast wypełnić nieograniczoną liczbę kuponów!

3. W jednej kopercie można nadsyłać wiele kuponów! Jest to nawet wskazane, bo nie ma sensu każdego kuponu wysyłać w innej kopercie, bo to tylko oznacza niepotrzebne koszty.

4. Po zakończeniu głosowania kuponowego do dalszego etapu plebiscytu awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca tego głosowania otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17... I tak do 20. miejsca, za które kandydat otrzyma 1 punkt.

5. Na najpopularniejszych sportowców województwa głosujemy także sms-owo (oczywiście obowiązuje ta sama lista). W treść sms-a trzeba jedynie wpisać specjalny kod przydzielony wybranemu przez nas kandydatowi (są zaznaczone na czerwono). Po zakończeniu głosowania SMS-owego do dalszego etapu także awansuje czołowa dwudziestka. Tu także zwycięzca także otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17... Sms-y wysyłamy na numer 73601 (3,69 zł brutto).

6. Sportowcy - wybrani w głosowaniu kuponowym i SMS-owym - utworzą nową - krótszą listę kandydatów, z której swoją dwudziestkę wybierze z kolei Kapituła Plebiscytu. Zasady punktacji są takie same, jak w dwóch poprzednich przypadkach, tzn. zwycięzca dostanie 20 punktów, a każdy kolejny jeden punkt mniej.

7. Skład „złotej” dziesiątki poznamy po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, SMS-owego i Kapituły. Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 60 punktów (3x20).

>>> Uwaga, w razie takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zajmie ten kandydat, który osiągnie lepszy wynik w głosowaniu kuponowym.

Wszystkie listy - plebiscytowa i kategorii sms-owych - są otwarte, więc cały czas można zgłaszać swoich kandydatów - wystarczy napisać na sport@gazetaolsztynska.pl .

Na koniec jeszcze ważna informacja - dwójka czytelników, która w głosowaniu plebiscytowym przyśle najwięcej kuponów lub sms-ów, otrzyma w prezencie po dwuosobowym zaproszeniu na Bal Sportowca (jedno zaproszenie kosztuje ponad 1000 złotych)!

Zatem nożyczki i długopisy chwyćcie w dłonie, bo przecież kupony same się nie wytną i nie wypełnią!

ARTUR DRYHYNYCZ

64. PLEBISCYT - LISTA KANDYDATÓW

Judyta Andrukajtis (boks, Elite Fight Club Lidzbark Warmiński) go.nsr.1

Agata Barwińska (żeglarstwo, MOS SSW Iława) go.nsr.2

Adam Binięda (rajdy samochodowe, AF Motorsport) go.nsr.3

Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.4

Michał Burczyński (bojery, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.5

Mamed Chalidow (mieszane sztuki walki, Arrachion MMA Olsztyn) go.nsr.6

Mateusz Chrzanowski (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.7

Karol Cichocki (piłka reczna, Jeziorak Iława) go.nsr.8

Piotr Cichocki (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.nsr.9

Adrian Durma (kickboxing, Silvant Kajak Elbląg) go.nsr.10

Jakub Dyjas (tenis stołowy, Dekorglass Działdowo) go.nsr.11

Mariusz Gabiec (pływanie, Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn) go.nsr.12

Lena Gałązka (karate, Zdrowie Lidzbark Warmiński) go.nsr.13

Wojciech Golks (piłka ręczna, Jedynka Kodo Morąg) go.nsr.14

Zuzanna Gołębiewska (kickboxing, Thor Szkoła Walki Ełk) go.nsr.15

Paweł Gregorowicz (pływanie, Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn) go.nsr.16

Sebastian Grubalski (futsal, Constract Lubawa) go.nsr.17

Jakub Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsr.18

Krzysztof Hołowczyc (samochodowe rajdy terenowe, FosfoPower) go.nsr.19

Karol Jabłoński (bojery, Olsztyński Klub Żeglarski) go.nsr.20

Kinga Jackowska (lekka atletyka, Jurand Szczytno) go.nsr.21

Szymon Jakubiszak (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsr.22

Bartosz Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.nsr.23

Dariusz Kardaś (bojery, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.24

Moritz Karlitzek (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsr.25

Samanta Klein (kickboxing, Zamek Expom Kurzętnik) go.nsr.26

Stanisław Kamiński (zapasy, Orlik Nawiady) go.nsr.27

Piotr Kołakowski (kickboxing, Zamek Expom Kurzętnik) go.nsr.28

Przemysław Korsak (kajakarstwo, Silvant Kajak Elbląg) go.nsr.29

Michalina Kowalewska (karate, Bartoszycki Klub Karate Kyokushin) go.nsr.30

Mateusz Kowzan (kickboxing, Elbląski Klub Karate) go.nsr.31

Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.nsr.32

Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) go.nsr.33

Natalia Kuczewska (boks, Mazur Ełk) go.nsr.34

Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.35

Aleksandra Lisowska (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.36

Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.nsr.63

Jakub Maścianica (boks, Elite Fight Club Lidzbark Warmiński) go.nsr.37

Maciej Marcinkiewicz (wyścigi samochodowe, M Action) go.nsr.38

Albert Mederski (kickboxing, Olimpia Nowe Miasto Lubawskie) go.nsr.39

Maja Murach (lekka atletyka, Atos Woźnice) go.nsr.40

Paweł Najmowicz (triathlon, Najmowicz Triathlon Olsztyn) go.nsr.41

Sebastian Nogacki (tenis stołowy, Piłeczka Pisz) go.nsr.42

Szymon Piątkowski (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.43

Karolina Piechowicz (pływanie, Płetwal Szczytno) go.nsr.44

Karol Prawdzik (sporty siłowe, KPP Gołdap) go.nsr.45

Jarosław Radzki (bojery, Olsztyński Klub Żeglarski) go.nsr.46

Dawid Rumiński (lekka atletyka, LUKS Orneta) go.nsr.47

Wiktor Ruszyński (zapasy, Kłobuk Lidzbark Warmiński) go.nsr.48

Wiktoria Rutkowska (lekka atletyka, LUKS Orneta) go.nsr.49

Irena Serowik (kajakarstwo, Mastersi Olsztyn) go.nsr.50

Jakub Stanisławajtys (koszykówka, Roś Pisz) go.nsr.51

Zbigniew Staniszewski (rallycross, Staniszewski Team) go.nsr.52

Maciej Tomaszewski (taekwondo olimpijskie/taekyon, Gwardia Korio Olsztyn) go.nsr.53

Patryk Waszak (kickboxing, Elbląski Klub Karate) go.nsr.54

Wiktoria Wróbel (tenis stołowy, English Perfect AZS UWM Olsztyn) go.nsr.55

Piotr Woźniak (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.nsr.56

Iga Wysoczańska (lekka atletyka, Jurand Szczytno) go.nsr.57

Adrian Wzorek(karate, Zdrowie Lidzbark Warmiński) go.nsr.58

Łukasz Zakrzewski (bojery, MKŻ Mikołajki) go.nsr.59

Tomasz Zakrzewski (bojery, MKŻ Mikołajki) go.nsr.60

Karol Zalewski (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsr.61

Przemysław Zamojski (koszykówka, Energa Basketball Elbląg) go.nsr.62