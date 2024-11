Krótko o piłce

>>> Bayern Monachium został ukarany grzywną w wysokości aż 150 tysięcy euro przez Niemiecką Federację Piłkarską (DFB) za użycie przez kibiców tego klubu środków pirotechnicznych w meczu 1. rundy Pucharu Niemiec z drugoligowym SSV Ulm. Faworyci wygrali w sierpniu na wyjeździe 4:0.

Klub z tej kary może przeznaczyć do 50 tysięcy euro na środki bezpieczeństwa lub zapobiegania przemocy, co musi zostać udowodnione w DFB do 30 czerwca 2025.

>>> Były angielski piłkarz Gary Lineker po 25 latach rozstanie się z BBC - ogłosiła brytyjska stacja telewizyjna. 63-latek pozostanie gospodarzem programu "Match of the Day" o angielskiej ekstraklasie do końca sezonu 2025/26, a później będzie jeszcze pracował przy mistrzostwach świata.

"Po 25 sezonach Gary rozstanie się z MOTD. Dziękujemy mu za wszystko, co zrobił dla tego programu, który wciąż przyciąga miliony widzów każdego tygodnia. Będzie nam go brakowało" - podkreślił w oświadczeniu dyrektor działu sportowego BBC Alex Kay-Jelski.

Lineker jest najlepiej opłacaną gwiazdą w finansowanej publicznie BBC - rocznie zarabia 1,35 miliona funtów (ok. siedmiu milionów złotych). Wysokość jego pensji budzi w kraju kontrowersje, podobnie jak jego otwarte wyrażanie politycznych preferencji. W ubiegłym roku został tymczasowo odsunięty od pracy za skrytykowanie w mediach społecznościowych działań poprzedniego rządu w kwestii imigracji.

Na świecie Lineker znany jest przede wszystkim jako autor słynnego powiedzenia: "Piłka nożna to prosta gra. 22 mężczyzn biega za piłką przez 90 minut, a na koniec wygrywają Niemcy". W 2018 roku, kiedy Niemcy nie wyszli z grupy mistrzostw świata, sam żartobliwie skrytykował i "odwołał" tę wypowiedź z 1990 roku, po przegranym półfinale mundialu we Włoszech.

Polsce dał się zapamiętać jako "kat z Monterrey": popisał się hat-trickiem w meczu z biało-czerwonymi na mistrzostwach świata w 1986 roku.

W reprezentacji Anglii Lineker rozegrał 80 spotkań i zdobył 48 bramek.

>>> Szef Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej (SAFA) Danny Jordaan, który pomógł zorganizować pierwszy w historii mundial w Afryce, został aresztowany pod zarzutem oszustwa i kradzieży. Policja zatrzymała jeszcze dwie inne osoby.

73-letni Jordaan jest oskarżony o wykorzystanie około 1,3 miliona randów (ponad 72 tys. dolarów) z funduszy SAFA na zatrudnienie firmy public relations i prywatnej firmy ochroniarskiej dla własnej korzyści.

Rzeczniczka policji Katlego Mogale podała, że aresztowanie nastąpiło po akcji specjalnej jednostki śledczej w biurach SAFA w marcu. Wówczas skonfiskowano różne gadżety elektroniczne i pliki w celu dalszego zbadania.

„To wynik intensywnego dochodzenia prowadzonego przez specjalna jednostkę z siedzibą w Johannesburgu w sprawie zarzutów oszustwa i kradzieży na kwotę 1,3 miliona randów” – dodała Mogale.

Działacz w latach 1994-97 zasiadał w parlamencie Republiki Południowej Afryki. Szybko zyskał szacunek za swoją pracę. Pomógł wygrać przetarg na organizację mistrzostw świata 2010 w RPA. Trzy lata po mundialu został wybrany na prezesa Południowoafrykańskiego Związku Piłki Nożnej.

Jordaan jest poddawany coraz większej kontroli w związku z trwającymi oskarżeniami o niewłaściwe zarządzanie i korupcję w południowoafrykańskiej piłce nożnej. Utrzymuje, że jest niewinny i podobno będzie ubiegał się o czwartą kadencję jako prezydent SAFA.

>>> Uznawany za najstarszego zawodowego piłkarza na świecie Japończyk Kazuyoshi Miura, który w lutym skończy 58 lat, zamierza w przyszłym sezonie grać w czwartoligowym klubie Atletico Suzuka - podała agencja Kyodo. Będzie to jego 40.sezon w karierze.

Znany jako "King Kazu" zawodnik w przeszłości był czołowym japońskim piłkarzem. W latach 1990-2000 rozegrał w reprezentacji 89 meczów, w których zdobył 55 bramek. W 1993 roku został uznany najlepszym piłkarzem Azji.

Grał zawodowo w Brazylii, Włoszech, Chorwacji, Australii, Japonii, a ostatnio w drugoligowym portugalskim Oliveirense. Debiutował w 1986 roku w brazylijskim klubie Santos, w którym rozpoczynał karierę legendarny Pele.