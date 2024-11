Emocjonujący mecz w Uranii

* Indykpol AZS Olsztyn - Projekt Warszawa 2:3 (26:24, 22:25, 28:26, 23:25, 14:16)

MVP: Bołądź (Projekt)

Początek meczu był bardzo wyrównany, w efekcie wynik długo kręcił się wokół remisu. W olsztyńskim zespole w tym czasie o powiększanie dorobku punktowego najbardziej dbał Karlitzek, z którego energia wręcz kipiała.

Jednak dopiero po ataku Hadravy olsztynianie wreszcie odskoczyli na trzy punkty (17:14). Niestety, kolejne ataki Czecha i Niemca rozbijały się o szczelny warszawski blok, dzięki czemu goście objęli prowadzenie 19:18.

Przy stanie 23:23 Majchrzak wykończył przechodzącą piłkę i to olsztynianie stanęli przed szansą wygrania seta. I szansa była, niestety, kontra Szerszenia nadziała się na blok. W kolejnej akcji przyjmujący Indykpolu AZS już się nie pomylił, po czym poszedł na zagrywkę i popisał się asem. 26:24 dla Olsztyna!

Niestety, w drugiej partii od początku do końca warunki gry dyktowali goście. Karlitzek wyraźnie stracił rezon, więc zastąpił go Armoa, po którym nigdy nie wiadomo, co odpali na boisku. Tak też było i tym razem, bo udane zagrania parę razy przeplótł babolami.

Były poważne obawy, że w kolejnych setach znowu wydarzenia na boisku zdominują goście, tymczasem olsztynianie podjęli rękawicę i prowadzili 18:16. Niestety, dwie kolejne piłki zmarnowali Szerszeń i Hadrava, a po ataku Webera Projekt wygrywał 20:19.

Jednak po asie Hadravy szala znowu przechyliła się na olsztyńską stronę (21:20), po czym znowu na stronę warszawską, bo Armoa nie poradził sobie z blokiem Wrony (21:22).

Przy stanie 23:22 olsztynianie mogli zdobyć kolejny punkt, niestety, Jakubiszak - zamiast wystawić - jedynie lekko przebił piłkę na drugą stronę siatki. Po chwili Indykpol AZS wygrywał 24:23, miał piłkę w górze, lecz tym razem Szerszeń nie poradził sobie z warszawskim blokiem.

Całe szczęście Hadrava się nie mylił - to on zdobył 26. punkt, kolejny dołożył Armoa, a decydujący zdobył blokiem czeski atakujący!

Początek kolejnej partii był podobny do drugiej - Projekt szybko odskoczył na cztery punkty (4:8), ale m.in. po blokach Cieślika i Jakubiszaka oraz atakom Hadravy Indykpol AZS odrobił straty (12:12). Następne minuty też należały do Czecha, którego zagrywka siała popłoch po drugiej stronie siatki (dwa asy i 15:12 dla Indykpolu AZS).

Ale szybko przyszło, szybko poszło (16:19 po bloku Wrony na Hadravie). Inna sprawa, że na wynik wpłynął sędzia, bo wcześniej odgwizdał nieczyste zagranie Czecha, po czym po kilku minutach - przy stanie 16:17 - dokładnie takie samo zagranie puścił gościom.

Gospodarze jednak nie pękli i w końcówce prowadzili 21:20, 22:21 i 23:22. Niestety, w dwóch akcjach olsztynianie dotknęli siatki, a seta zamknął ostatecznie Bołądź.

W tie-breaku Indykpol AZS prowadził 8:7, lecz wtedy dwie zagrywki źle odebrał zmęczony Armoa, w efekcie Projekt wygrywał 11:9.

Po chwili i ataku ze środka Jakubiszaka było jednak 13:12 dla olsztynian! Pierwszą piłkę meczową mieli goście, ale tym razem Armoa się nie pomylił (14:14). Niestety, kolejnej szansy Weber już nie zmarnował, dzięki czemu dwa punkty pojechały do stolicy, a tylko jeden został w Olsztynie. Pamiętajmy jednak, że przed meczem wydawało się, że Projekt zdobędzie całą pulę...



* 11. kolejka, Nowak-Mosty MKS Będzin - PSG Stal Nysa 3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:22), Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:22); sobota: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel (14.45), Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie (17.30), PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów (20.30); niedziela: Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów (14.45); poniedziałek: Cuprum Stilon Gorzów - GKS Katowice (20.30).