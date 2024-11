Za tydzień zaczynamy plebiscyt!

Najpopularniejszych sportowców roku nasi czytelnicy wybierają już od 70 lat, nie inaczej będzie i tym razem. Dlatego 15 listopada rozpoczniemy 64. Plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców Województwa, tego też dnia opublikujemy na naszych łamach listę kandydatów. Lista tradycyjnie nie będzie ostateczna, więc jeśli uznacie, że kogoś na niej brakuje, napiszcie do nas na adres sport@gazetaolsztynska.pl (mile widziane, chociaż nie jest konieczne, krótkie uzasadnienie). Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, wtedy sportowiec znajdzie się na liście plebiscytowych kandydatów.

Jak zwykle nie ograniczamy się jedynie do wyboru dziesięciu najpopularniejszych sportowców roku (głosujemy na nich za pomocą kuponów lub sms-ów), bo tradycyjnie przygotowaliśmy też kilkanaście kategorii sms-owych. Oto one:

* Sportowiec bez Barier

* Sportowy Talent Roku

* Sportowe Wydarzenie Roku

* Biegacz Roku

* Piłkarz Roku

* Klub Roku

* Najpopularniejszy Instruktor/Trener personalny

* Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia

* Najpopularniejsza Stadnina

* Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki

* Najpopularniejszy sportowiec Olsztyna

* Najpopularniejszy sportowiec Powiatu Olsztyńskiego

Listy kandydatów będą na stronie gazetaolsztynska.pl , ale systematycznie będziemy też je drukować na naszych łamach. Tu też listy są otwarte, więc czekamy na Wasze propozycje - przysyłajcie je na sport@gazetaolsztynska.pl .

Głosowanie zakończymy 10 lutego, potem swoje głosy odda jeszcze Kapituła Plebiscytowa, po czym 1 marca na Balu Sportowca ogłosimy laureatów 64. Plebiscytu - będzie to złota dziesiątka oraz zwycięzcy kategorii sms-owych.

Poza tym w Hotelu Omega, który będzie gospodarzem balu, ogłosimy także nazwiska Trenera, Działacza i Sponsora Roku, z tym że tych trzech laureatów wybiorą już dziennikarze „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Elbląskiego” oraz naszych lokalnych tygodników.

Ale jeśli macie swoich kandydatów, to oczywiście też zgłoście ich na sport@gazetaolsztynska.pl .

Na koniec jeszcze ważna informacja - dwójka czytelników, która przyślą najwięcej plebiscytowych kuponów, otrzyma w prezencie po dwuosobowym zaproszeniu na Bal Sportowca (jedno zaproszenie kosztuje ponad 1000 złotych)!

Zatem przygotujcie nożyczki i długopisy, bo kupony same się nie wytną i nie wypełnią!