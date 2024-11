Granie od piątku do niedzieli

W piątek Polonia Lidzbark Warmiński zagra u siebie z ŁKS-em Łomża i nie będzie faworytem. Dla szkoleniowca Piotra Jacka będzie to trzecie spotkanie, odkąd objął beniaminka III ligi. Debiut dwa tygodnie wypadł okazale, bo Polonia potrafiła wygrać 4:3 z Victorią Sulejówek, chociaż do przerwy piłkarze z Lidzbarka przegrywali 0:2. Tydzień temu poloniści objęli prowadzenie w meczu z Jagiellonią II, ale potem do siatki aż cztery razy trafiły rezerwy mistrza Polski.

Tak się złożyło, że dzisiaj formę Polonii sprawdzi kolejny zespół z Podlasia - ŁKS Łomża to jeden z faworytów do awansu do II ligi, co prawda początek ligi miał słaby, ale za to teraz ma za sobą serię czterech zwycięstw z rzędu. Aktualnie Łomża zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma ochotę na więcej, natomiast Polonia chce się jedynie wydostać się ze strefy spadkowej, a do tego potrzebne jest zwycięstwo...

Jedyną drużyną z Warmii i Mazur, która tym razem zagra na wyjeździe, jest GKS Wikielec. Podopieczni Damiana Jarzembowskiego jadą do Bełchatowa, które też w planach miało walkę o awans, ale chyba na planach się skończy, bo do lidera bełchatowianie tracą już 11 punktów.

Wikielec cały czas jest najlepiej punktującym zespołem z województwa warmińsko-mazurskiego, ale od dłuższego czasu nie potrafi wygrać. Ostatnie zwycięstwo zaliczył pod koniec września, a od tego momentu remisy przeplata porażkami. Tydzień temu było 1:1 w Radomiu z Bronią.

Natomiast Stomil zagra u siebie z rezerwami Jagiellonii. Spotkanie nieprzypadkowo wyznaczono na niedzielę, bo w tym samym czasie mistrzowie Polski zagrają u siebie z Rakowem Częstochowa. To zaś gwarantuje, że Jagiellonia nie przyjedzie do Olsztyna wzmocniona piłkarzami z pierwszego zespołu.

Piłkarze Stomilu w ostatniej kolejce doznali kompromitującej porażki 1:4 w Sulejówku z Victorią. Nic nie usprawiedliwia olsztyńskich piłkarzy za formę zaprezentowaną w pierwszej połowie spotkania, w której stracili cztery gole. Co prawda po zmianie stron było trochę lepiej, ale głównie dlatego, że to gospodarze zmienili styl grania.

Czy po takim laniu Piotr Gurzęda musiał bardziej skupić się na treningach taktycznych, czy może jednak nad pracą z zespołem pod względem mentalnym? - Staramy się to wszystko łączyć, bo wiemy z czym mamy problemy - wyjaśnia trener Gurzęda.

- Chcemy wszystko naprawiać, czasami przynosi to efekt, a czasami nie. W ostatnim meczu nie wyszło, bo przeciwnik też się dobrze przygotował.

Po meczu, w którym tak wysoko się przegrywa, mental to podstawa, bo ci chłopcy potrafią grać w piłkę. Może oprawa meczu ich sparaliżowała, widać było, że na początku bali się brać gry na siebie. W efekcie akcje były szarpana, bo niektórzy zapomnieli o założeniach przedmeczowych, jak mają być ustawieni. To kwestia mentalna, aczkolwiek będziemy pracować jak dotychczas. Na treningach była więc motoryka, żeby podtrzymać to, co już wypracowaliśmy, oraz taktyka, by poprawić to z czym mamy problem i żeby być skuteczniejszym w działaniach ofensywnych - kończy olsztyński szkoleniowiec.

Do składu olsztyńskiego zespołu po dyskwalifikacji powraca Jakub Fronczak, który w tym czasie zagrał w trzech spotkaniach IV ligi i, niestety, nie był wyróżniającą postacią. Za nadmiar żółtych kartek nie będzie mógł natomiast wystąpić Jakub Bałdyga, który w ostatnim meczu zagrał od pierwszej minuty, poza tym zabraknie kontuzjowanych Mateusza Jońcy i Kacpra Sionkowskiego.

Przed sezonem z rezerw Jagiellonii do Stomilu przeniósł się Jakub Orpik. Miał być podstawowym defensywnym pomocnikiem, ale z tym bywa różnie, w efekcie od początku sezonu w wyjściowej jedenastce wybiegł tylko cztery razy. W sumie na boisku pojawił się w siedmiu spotkaniach III ligi.

* 16. kolejka, piątek: Polonia Lidzbark Warmiński - ŁKS Łomża (17), Wigry Suwałki - Warta Sieradz (18); sobota: GKS Bełchatów - GKS Wikielec (14), Mławianka Mława - Broń Radom (13), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Wisła II Płock (13), Sokół Aleksandrów Łódzki - Lechia Tomaszów Mazowiecki (13); niedziela: Legia II Warszawa - Unia Skierniewice (12), Stomil Olsztyn - Jagiellonia II Białystok (13), Pelikan Łowicz - Victoria Sulejówek (12).