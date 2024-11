Świat docenił olsztynianina

SPORTY WALKI\\\ Dariusz Nowicki z Olsztyna jako pierwszy Polak został włączony do Galerii Sławy Taekwondo (Taekwondo Hall of Fame) w uznaniu jego zaangażowania w rozwój taekwondo oraz popularyzacji koreańskich sztuk walki w Polsce i na świecie.

Dużo się działo w olsztyńskiej Gwardii w sekcji taekwondo i hapkido w pierwszym roku jej istnienia w nowym klubie. Wiosną olsztynianie gościli koreańskiego arcymistrza Kim An Soo, eksperta Taekkyon - najstarszej koreańskiej sztuki walki, jedynej wpisanej na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz posiadacza stopnia 8 dan w Hapkido - sztuki walki powstałej w Korei w latach 50. XX wieku.



Taekkyeon stanowiło przed laty inspirację dla technik kopnięć dodawanych do koreańskiego taekwondo i hapkido oraz stanowiło historyczne powiązanie dla sztuk i sportów walki narzuconych Korei przez japońskich okupantów w okresie II wojny światowej.

Latem Olsztyn odwiedził inny koreański mistrz – Byun Seung Jin, który kontynuował szkolenie z zakresu taekkyeon i hapkido oraz taekwondo. Szkolenie taekkyon było tak owocne, że zawodnik Gwardii Korio Maciej Tomaszewski (wielokrotny mistrz Polski w formach taekwondo olimpijskiego) w Europejskim Turnieju Taekyon rozegranym w Gdańsku pod koniec września zdobył w formach srebrny medal, a w październikowych Mistrzostwach Świata Taekkyon w południowokoreańskim mieście Chungju zdobył brąz! Lepsi od niego byli tylko dwaj reprezentanci gospodarzy.

>>> Maciej Tomaszewski : - Jestem oczarowany systemem taekkyon, który miałem okazję trenować również w Korei pod okiem wybitnych nauczycieli. Płynne ruchy ciała zmieniające się w skuteczne ciosy i kopnięcia są fascynujące. Jest to dla mnie wspaniała kontynuacja wcześniejszego kilkunastoletniego treningu ćwiczeń formalnych z taekwondo oraz okazja, by poznać głębiej historię i korzenie koreańskich sztuk walki. Cieszę się z sukcesu, tym bardziej że usłyszałem wiele pozytywnych opinii na temat swojego startu od doświadczonych koreańskich mistrzów tej sztuki walki i jednocześnie najstarszego sportu walki w Korei.

>>> Trener Dariusz Nowicki : - Już od dziewięciu lat ćwiczymy taekkyon jako uzupełnienie treningu taekwondo. To fascynują starożytna sztuka walki zawierająca wiele technik kopnięć i rzutów, włączonych w latach 50. ubiegłego wieku do taekwondo i hapkido. Mieliśmy debiut w Mistrzostwach Świata Taekkyon już w 2018, gdzie Maciej zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowej drużynie w rywalizacji synchronicznych form, a teraz potwierdził swoją klasę w występie indywidualnym seniorów.

Warto dodać, że Dariusza Nowickiego, trenera głównego olsztyńskiej sekcji, spotkało olbrzymie wyróżnienie ze strony międzynarodowych działaczy i mistrzów taekwondo. Nowicki jako pierwszy Polak został włączony do Galerii Sławy Taekwondo (Taekwondo Hall of Fame) w uznaniu jego zaangażowania w rozwój taekwondo w Polsce oraz działalności na arenie międzynarodowej jako sędziego oraz popularyzatora koreańskich sztuk walki.



- To ukoronowanie mojej pasji uprawiania sztuk walki, która rozpoczęła się w olsztyńskiej Gwardii w 1972 pod okiem trenera Jerzego Matrackiego. To również wspaniała nagroda za 38 lat pracy trenerskiej w taekwondo - przyznał Dariusz Nowicki.

Decyzja kapituły Taekwondo Hall of Fame miała dalsze konsekwencje, bowiem Nowicki w październiku został zaproszony do Południowej Korei na spotkanie 133 arcymistrzów i mistrzów taekwondo z całego świata na konferencję połączoną z warsztatami szkoleniowymi, która była poświęcona tradycyjnym wartościom taekwondo. Dariusz Nowicki wygłosił tam wykład poświęcony psychologicznym aspektom nauczania taekwondo oraz uczestniczył w warsztatach szkoleniowych dla szkoleniowców, poświęconych treningowi walki, ćwiczeń formalnych i samoobrony.

W trakcie tego wydarzenia (Global Taekwondo Summit) została prawnie umocowana światowa organizacja taekwondo pod nazwą Global Traditional Taekwondo Federation.

- To stowarzyszenie non-profit zrzeszające członków ze 133 krajów, szanujące i uznające wkład uznanych światowych organizacji taekwondo na świecie - wyjaśnił olsztyński trener oraz psycholog sportu. - Stawia sobie za główny cel zachowanie i promowanie tradycyjnych wartości taekwondo, które w bezwzględnym pościgu za olimpijskimi medalami często ulegają zapomnieniu. GTTF będzie realizować swoje cele poprzez intensywny program edukacyjny ukierunkowany na szkolenie tradycyjnych elementów taekwondo często niedocenianych lub zapominanych w treningu ze względu sportowy trening i pościg za medalami. Pamiętajmy, że spośród około 70 milionów ludzi trenujących taekwondo na świecie zaledwie 7-10 procent uprawia je sportowo, a na Igrzyska kwalifikuje się zaledwie 128 zawodniczek i zawodników z całego świata.

Działacze GTTF już w trakcie trwania szczytu w Korei doprowadzili do podpisania umów o współpracy z dwiema najważniejszymi organizacjami pozarządowymi taekwondo w Korei - chodzi o Kukkiwon (kwatera główna taekwondo zajmująca się certyfikowaniem mistrzów i instruktorów taekwondo na całym świecie) i Taekwondo Promotion Fundation (fundacja wspierająca akcje szkoleniowe).

Wyznaczony został również termin kolejnego światowego szczytu arcymistrzów i mistrzów taekwondo - spotkanie odbędzie się w listopadzie przyszłego roku w Taekwondowon – nowoczesnym centrum szkoleniowym w południowokoreańskim Muju.

red